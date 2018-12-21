 У США скорочують роботу держустанови | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У США скорочують роботу держустанови

У Конгресі США не змогли домовитись щодо будівництва муру на кордоні з Мексикою та ухвалити державний бюджет. Через це велика кількість держустанов закриті, а їхні співробітники відправлені у неоплачувані відпустки.

У Конгресі не змогли домовитись щодо державного бюджету

У Конгресі не змогли домовитись щодо державного бюджету

Конгрес США не зміг 21 грудня досягнути згоди щодо окремих пунктів державного бюджету та відвернути так званий "шатдаун" (government shutdown). Через технічну відсутність фінансування урядових установ з суботи, 22 грудня, велика кількість держустанов закрита, а їхні співробітники відправлені у відпустку.

Основним каменем спотикання між представниками Республіканської та Демократичної партій США є фінансування робіт зі зведення муру на кордоні з Мексикою. Запропонований президентом Дональдом Трампом проект категорично відмовляються підтримувати демократи. Йдеться про п'ять мільярдів доларів США.

Цей "шатдаун" став вже третім в цьому році і поки незрозуміло, скільки він триватиме. "Шатдаун" стосується понад 800 тисяч чиновників федерального рівня. Близько 380 тисяч з них вимушені від суботи перебувати у відпустці власним коштом. Ще 429 тисяч службовців, від роботи яких держава не може відмовитись, мусять виконувати свої обов'язки далі, але не отримуватимуть за це винагороду. Йдеться про силовиків, персонал в установах виконання покарань, більшість співробітників NASA, працівників міністерства торгівлі та департаментів внутрішньої безпеки, юстиції, сільського господарства. Національні парки залишаться відкритими, але більшість їхніх співробітників відправлені у відпустки.

DW.COM

Вдруге за поточний рік уряд США призупиняє роботу після того, як Сенат не зміг схвалити погоджений республіканцями та демократами бюджет на наступні два роки. (09.02.2018)

Пропозиція адміністрації президента США Дональда Трампа передбачає спорудження 505 нових кілометрів стіни на кордоні з Мексикою на додачу до нині наявних нині 1047 кілометрів. (06.01.2018)

Водночас близько трьох чвертей урядових установ, включаючи військових, департамент охорони здоров'я та соціальні служби мають повне фінансування до вересня 2019 року.

Члени Конгресу США мають намір продовжити консультації щодо спірних питань бюджету уже пообіді 22 грудня. Трамп заявив, що хотів би обійтись без "тривалих заходів", хоча напередодні погрожував членам Конгресу "довгим шатдауном".

Наприкінці вересня президент США підписав законопроект, який виділяє кошти на оборону, медицину та освіту на 2019 фінансовий рік, а інші федеральні органи забезпечує фінансуванням до 7 грудня. Тоді Трамп теж погрожував, що не підпише документ у разі відсутності коштів на "стіну".

Дивитись відео 02:30
Now live
02:30 хв

2018 - турбулентний рік для Дональда Трампа? (05.01.2018)

Аудіо й відео до теми

2018 - турбулентний рік для Дональда Трампа? (05.01.2018)  

Також за темою

Capitol Hill in der Nacht

Федеральний уряд США вдруге від початку року опинився без грошей 09.02.2018

Вдруге за поточний рік уряд США призупиняє роботу після того, як Сенат не зміг схвалити погоджений республіканцями та демократами бюджет на наступні два роки.

Washington Capitol Senat Kongress

Сенат США підтримав компромісний варіант перехідного бюджету 09.02.2018

Після вдалого голосування за компромісний варіант перехідного федерального бюджету США в Сенаті схвалити документ має Палата представників Конгресу.

Washington Capitol Senat Kongress

Конгрес остаточно ухвалив компромісний варіант перехідного бюджету США 09.02.2018

Тимчасове призупинення роботи американського уряду - "шатдаун" - завершено. Палаті представників США вдалося ухвалити перехідний бюджет, аби дати республіканцям і демократам шість тижнів на пошук довгострокового рішення.

Реклама

Докладно

Колишня будівля КДБ у Ризі

Латвія розкриває архіви КДБ

Що приховують таємні архіви, які в Латвії назвали "мішками КДБ"? 

Франк-Вальтер Штайнмаєр на церемонії закриття шахти

У Німеччині закрили останню кам'яновугільну шахту

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав це "завершенням епохи". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  