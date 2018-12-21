У США скорочують роботу держустанови

Конгрес США не зміг 21 грудня досягнути згоди щодо окремих пунктів державного бюджету та відвернути так званий "шатдаун" (government shutdown). Через технічну відсутність фінансування урядових установ з суботи, 22 грудня, велика кількість держустанов закрита, а їхні співробітники відправлені у відпустку.

Основним каменем спотикання між представниками Республіканської та Демократичної партій США є фінансування робіт зі зведення муру на кордоні з Мексикою. Запропонований президентом Дональдом Трампом проект категорично відмовляються підтримувати демократи. Йдеться про п'ять мільярдів доларів США.

Цей "шатдаун" став вже третім в цьому році і поки незрозуміло, скільки він триватиме. "Шатдаун" стосується понад 800 тисяч чиновників федерального рівня. Близько 380 тисяч з них вимушені від суботи перебувати у відпустці власним коштом. Ще 429 тисяч службовців, від роботи яких держава не може відмовитись, мусять виконувати свої обов'язки далі, але не отримуватимуть за це винагороду. Йдеться про силовиків, персонал в установах виконання покарань, більшість співробітників NASA, працівників міністерства торгівлі та департаментів внутрішньої безпеки, юстиції, сільського господарства. Національні парки залишаться відкритими, але більшість їхніх співробітників відправлені у відпустки.

Водночас близько трьох чвертей урядових установ, включаючи військових, департамент охорони здоров'я та соціальні служби мають повне фінансування до вересня 2019 року.

Члени Конгресу США мають намір продовжити консультації щодо спірних питань бюджету уже пообіді 22 грудня. Трамп заявив, що хотів би обійтись без "тривалих заходів", хоча напередодні погрожував членам Конгресу "довгим шатдауном".

Наприкінці вересня президент США підписав законопроект, який виділяє кошти на оборону, медицину та освіту на 2019 фінансовий рік, а інші федеральні органи забезпечує фінансуванням до 7 грудня. Тоді Трамп теж погрожував, що не підпише документ у разі відсутності коштів на "стіну".