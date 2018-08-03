У США розбився літак, викрадений з аеропорту Сіетла

29-річний механік здійснив без дозволу зліт на літаку однієї з авіакомпаній. Літак розбився над затокою неподалік. На борту перебував лише викрадач повітряного судна.
В аеропорту Сіетла, що у Сполучених Штатах, співробітник здійснив несанкціонований зліт на літаку Bombardier Q400 авіакомпанії Horizon Air, дочірньої компанії авіаперевізника Alaska Airlines. Інцидент трапився ввечері в п'ятницю, 10 серпня (за місцевим часом). На борту літака не було пасажирів.
Представники аеропорту повідомили в Twitter, що 29-річний механік, співробітник авіакомпанії, "здійснив без доволу зліт на літаку без пасажирів" із аеропорту Сіетл-Такома.
Невдовзі літак розбився в районі затоки П'юджет. В офіційному Twitter шерифа округу Пірс, що у штаті Вашингтон, поінформували, що невдовзі після злету літак почали тримати під контролем два військові винищувачі F-15s, аби запобігти ймовірному падінню літака на житлові райони міста. Місцеві ЗМІ повідомили, що винищувачі не причетні до падіння літака, вони не збивали повітряне судно, а лише супроводжували його.
В управлінні шерифа округу Пірс повідомили, що викрадач літака - місцевий житель, він діяв сам. Ймовірно, внаслідок падіння літака він загинув. Інцидент не має терористичного підґрунтя. У поліції припускають, що викрадач вирішив покінчити життя самогубством.
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