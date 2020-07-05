У США призупинили виконання смертного вироку через пандемію COVID-19

Федеральна суддя в американському штаті Індіана в п'ятницю, 10 липня, призупинила виконання смертного вироку через пандемію викликаного коронавірусом захворювання COVID-19.

47-річний Деніел Лі мав бути страчений у понеділок, 13 липня, за вбивство в 1996 році торгівця зброєю Вільяма Мюлера, а також його дружини та доньки. Проте суддя Джейн Магнус-Стінсон вирішила відкласти виконання смертного вироку, оскільки родичі жертв хотіли бути присутніми при процедурі введення Лі смертельної ін'єкції, проте через пандемію коронавірусу побоялися вирушити в подорож до місця виконання вироку. Згідно з рішенням судді, вирок буде виконано тоді, коли здоров'ю матері дружини Мюллера нічого не загрожуватиме.

Нагадаємо, що США лідирують у світі за показниками захворюваності на COVID-19. За даними Університету Джонса Хопкінса, у країні зафіксовано 3,2 мільйона випадків зараження коронавірусом, 134 тисячі американців померли через COVID-19.