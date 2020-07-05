 У США призупинили виконання смертного вироку через пандемію COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2020

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Новини

У США призупинили виконання смертного вироку через пандемію COVID-19

Суддя в США призупинила виконання смертного вироку, бо родичі жертв через пандемію COVID-19 не можуть стати свідками страти.

Тестування на коронавірус у США

Тестування на коронавірус у США

Федеральна суддя в американському штаті Індіана в п'ятницю, 10 липня, призупинила виконання смертного вироку через пандемію викликаного коронавірусом захворювання COVID-19.

47-річний Деніел Лі мав бути страчений у понеділок, 13 липня, за вбивство в 1996 році торгівця зброєю Вільяма Мюлера, а також його дружини та доньки. Проте суддя Джейн Магнус-Стінсон вирішила відкласти виконання смертного вироку, оскільки родичі жертв хотіли бути присутніми при процедурі введення Лі смертельної ін'єкції, проте через пандемію коронавірусу побоялися вирушити в подорож до місця виконання вироку. Згідно з рішенням судді, вирок буде виконано тоді, коли здоров'ю матері дружини Мюллера нічого не загрожуватиме.

Нагадаємо, що США лідирують у світі за показниками захворюваності на COVID-19. За даними Університету Джонса Хопкінса, у країні зафіксовано 3,2 мільйона випадків зараження коронавірусом, 134 тисячі американців померли через COVID-19.

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