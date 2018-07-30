 У США починається суд над Полом Манафортом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2018

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Новини

У США починається суд над Полом Манафортом

У суді США 31 липня починається суд над колишнім політтехнологом Віктора Януковича Полом Манафортом. Йому закидають ухилення від сплати податків та відмивання грошей, отриманих від колишньої української влади.

Пола Манафорта звинувачують в ухиленні від сплати податків

Пола Манафорта звинувачують в ухиленні від сплати податків

У вівторок, 31 липня, у США починається суд над колишнім політтехнологом Віктора Януковича та екс-керівником передвиборної кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом. Його зокрема обвинувачують у відмиванні грошей, отриманих від колишньої української влади. Засідання відбудеться в федеральному окружному суді Александрії в штаті Вірджинія. За даними газети New York Times, перший етап слухання триватиме три тижні. У вересні під час слухань у іншій справі Манафорт постане перед окружним судом округу Колумбія.

Головною темою слухань 31 липня будуть не ймовірні російські зв'язки Манафорта, а його ухилення від сплати податків та неправомірно отримані статки. За даними агенції AP, члени журі розглядатимуть фотографії, що доводять придбання ним автомобіля марки Mercedes-Benz, дорогого одягу та антикваріату, килимів й витворів мистецтва.

Манафорта обвинувачують в ухиленні від сплати податків в період роботи лобістом на українську "Партію регіонів" і колишнього президента Віктора Януковича, які він нібито відмивав через офшори. За даними спецпрокурора Роберта Мюллера, він отримав за роботу на колишню українську владу 60 мільйонів доларів, передає Bloomberg. Після того, як Янукович в 2014 році втік з України, дохід Манафорта різко впав.

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Помічник екс-глави передвиборного штабу Трампа Костянтин Килимник був залучений в розробку Полом Манафортом проросійської політичної стратегії, повідомляє AP. (03.07.2018)

Полу Манафорту замінили запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою. 25 липня на Манафорта чекає суд за частиною звинувачень. (15.06.2018)

Розслідування зосереджено на консалтинговій роботі Манафорта в Україні і лише коротко торкається його участі в президентській кампанії. Роберт Мюллер планує викликати на засідання 35 свідків. Окрім того, свідчитиме колишній партнер Манафорта лобіст Рік Гейтс.

Обвинувачення Полу Манафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу було висунено в жовтні 2017 року. В обвинувальному висновку зазначалося, що Манафорт впродовж кількох років лобіював інтереси тодішнього президента України Віктора Януковича та Партії регіонів, не будучи зареєстрованим у США в якості "іноземного агента", а також був причетний до відмивання коштів, ухиляючись від сплати податків.

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Екс-раднику Януковича Полу Манафорту висунули обвинувачення у відмиванні грошей (30.10.2017)

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Екс-раднику Януковича Полу Манафорту висунули обвинувачення у відмиванні грошей (30.10.2017)  

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