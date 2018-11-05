У США почалося голосування на проміжних виборах

Голосування на проміжних виборах до Конгресу США розпочалося у вівторок, 6 листопада. Нині представники Республіканської партії утримують більшість в обох палатах Конгресу. Аналітики прогнозують втрату позицій республіканцями у Палаті представників (нижній палаті), але у Сенаті, найімовірніше, республіканці збережуть свій контроль, пише інформагенція AFP.

Палата представників Конгресу США складається з 435 членів, серед яких нині 236 - республіканці, а 193 - демократи. Іще шість місць залишаються поки що вільними. Кожен штат обирає різну кількість членів палати представників - залежно від населення штату. Усі члени цієї палати переобираються кожні два роки.

Сенат складається зі ста сенаторів, серед яких 51 республіканець і 49 демократів. Кожен сенатор обирається на шість років, однак кожні два роки змінюється близько третини складу Сенату. Із 35 місць, щодо яких буде голосування цього разу, 26 обіймають демократи, а ще дев'ять - республіканці. Каденції нових конгресменів почнуться в січні 2019 року.

Окрім того, 36 із 50 штатів обирають цього року губернаторів. У десяти із них підтримка основних кандидатів приблизно однакова, і результат важко передбачити. Нині Республіканську партію представляють 29 губернаторів, а Демократичну - 21 губернатор. Найбільш знаковими є вибори у Джорджії, де Стейсі Адамс може стати першою афроамериканкою на посаді губернатора американського штату.

До того ж, у кількох штатах люди відбудуться референдуми. У п'яти штатах розглядається питання легалізації медичної або рекреаційної марихуани. Щодо питання доступу до абортів голосують у трьох штатах. У двох штатах люди голосують з питання підвищення мінімальної зарплати.

Проміжні вибори часто розглядаються у США як оцінка діяльності президента, обраного на останніх президентських виборах перед тим. Явка на виборах до Конгресу у 2016 році, коли також обирали і президента, становила 60 відсотків. А от на виборах 2014 року явка склала всього 37 відсотків.