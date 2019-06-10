 У США почали антимонопольне розслідування щодо Facebook | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2019

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Новини

У США почали антимонопольне розслідування щодо Facebook

Генпрокурори восьми штатів та округу Колумбія почали розслідування щодо можливого зловживання Facebook монопольним становищем на ринку. ЗМІ повідомили, що аналогічне розслідування почнуть також щодо Google.

В США починається розслідування щодо Facebook

В США починається розслідування щодо Facebook

Одразу у восьми американських штатах та окрузі Колумбія почали розслідування щодо можливого зловживання монопольним становищем з боку соціальної мережі Facebook. Про це у п'ятницю, 6 вересня, повідомила генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс, передає агенція AP. Розслідування, окрім штату Нью-Йорк, вестимуть у штатах Колорадо, Айова, Небраска, Флорида, Північна Кароліна, Огайо і Теннессі та у федеральному окрузі Колумбія. В ньому беруть участь як прокурори-демократи, так і республіканці.

Розслідування зосередиться на домінуванні Facebook у галузі і можливих антиконкурентних діях. "Навіть найбільша соціальна мережа у світі повинна дотримуватися закону і поважати споживачів", - зазначила Летиція Джеймс. Прокурори намагатимуться визначити, чи ставив Facebook під загрозу дані споживачів, чи зменшував можливості їхнього вибору та чи не сприяли його дії зростанню цін на рекламу.

Facebook у відповідь заявив, що планує "конструктивно співпрацювати" з прокурорами і вітає дискусію щодо конкуренції. "Люди мають можливості вибору для кожної з послуг, які ми надаємо. Ми розуміємо, що якщо ми припинимо інновації, люди можуть легко залишити нашу платформу. Це підкреслює рівень конкуренції, з яким ми стикаємося, - не лише в США, а по всьому світу", - заявив віцепрезидент Facebook Вілл Кастлеберрі.

DW.COM

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Тим часом видання The Washington Post та The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомили, що 9 вересня у Вашингтоні буде оголошено про аналогічне розслідування стосовно інтернет-гіганта Google. Компанія не прокоментувала цю інформацію, наголосивши у своїй заяві, що її служби "допомагають людям щодня, створюють більший вибір для споживачів та підтримують тисячі робочих місць та малий бізнес по всій країні"

У липні міністерство юстиції США оголосило, що планує провести антимонопольне розслідування щодо великих інтернет-компаній. Утім, таке розслідування навряд чи буде простим, оскільки чинний закон США щодо монополій не поширюється на компанії, які пропонують недорогі товари або безкоштовні онлайн-послуги. Традиційне антимонопольне законодавство переслідує великий бізнес, який завдає шкоди споживачам, зокрема шляхом ціноутворення або іншими методами.

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