У США почали антимонопольне розслідування щодо Facebook

Одразу у восьми американських штатах та окрузі Колумбія почали розслідування щодо можливого зловживання монопольним становищем з боку соціальної мережі Facebook. Про це у п'ятницю, 6 вересня, повідомила генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс, передає агенція AP. Розслідування, окрім штату Нью-Йорк, вестимуть у штатах Колорадо, Айова, Небраска, Флорида, Північна Кароліна, Огайо і Теннессі та у федеральному окрузі Колумбія. В ньому беруть участь як прокурори-демократи, так і республіканці.

Розслідування зосередиться на домінуванні Facebook у галузі і можливих антиконкурентних діях. "Навіть найбільша соціальна мережа у світі повинна дотримуватися закону і поважати споживачів", - зазначила Летиція Джеймс. Прокурори намагатимуться визначити, чи ставив Facebook під загрозу дані споживачів, чи зменшував можливості їхнього вибору та чи не сприяли його дії зростанню цін на рекламу.

Facebook у відповідь заявив, що планує "конструктивно співпрацювати" з прокурорами і вітає дискусію щодо конкуренції. "Люди мають можливості вибору для кожної з послуг, які ми надаємо. Ми розуміємо, що якщо ми припинимо інновації, люди можуть легко залишити нашу платформу. Це підкреслює рівень конкуренції, з яким ми стикаємося, - не лише в США, а по всьому світу", - заявив віцепрезидент Facebook Вілл Кастлеберрі.

Тим часом видання The Washington Post та The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомили, що 9 вересня у Вашингтоні буде оголошено про аналогічне розслідування стосовно інтернет-гіганта Google. Компанія не прокоментувала цю інформацію, наголосивши у своїй заяві, що її служби "допомагають людям щодня, створюють більший вибір для споживачів та підтримують тисячі робочих місць та малий бізнес по всій країні"

У липні міністерство юстиції США оголосило, що планує провести антимонопольне розслідування щодо великих інтернет-компаній. Утім, таке розслідування навряд чи буде простим, оскільки чинний закон США щодо монополій не поширюється на компанії, які пропонують недорогі товари або безкоштовні онлайн-послуги. Традиційне антимонопольне законодавство переслідує великий бізнес, який завдає шкоди споживачам, зокрема шляхом ціноутворення або іншими методами.