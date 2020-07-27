У США попередили спробу викрадення губернаторки Мічигану

У США попередили спробу викрасти губернаторку Мічигану Гретчен Вітмер, повідомла влада штату в четвер, 8 жовтня. За офіційними даними, сімом особам пред'явлені обвинувачення, у понад десяти містах штату пройшли обшуки. Рослідування тривало кілька місяців, у ньому брало участь ФБР.

За даними слідства, група зловмисників планувала напасти на капітолій в столиці штату Лансінгу та взяти в заручники кількох посадовців, зокрема губернаторку. Вони встановили спостереження за будинком Вітмер.

Як заявив керівник мічиганської поліції, органи безпеки штату готові викорінювати тероризм у будь-якій формі та стрімко відреагують на будь-яку спробу насильства. А генеральна прокурорка штату Дана Нессель відзначила "відродження угруповань, які з готовністю сприймають екстремістські погляди".

Губернаторка-демократка Вітмер неодноразово наражалася на критику з боку президента-республіканця Дональда Трампа за заходи, які її штат проводив у рамках боротьби з пандемією. Мічиган вважають одним з ключових штатів на виборах президента США, які мають відбутися 3 листопада.