 У США попередили спробу викрадення губернаторки Мічигану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2020

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Новини

У США попередили спробу викрадення губернаторки Мічигану

У США екстремісти планували напасти на капітолій у столиці Мічигану та взяти в заручники губернаторку штату.

Гретчен Вітмер

Гретчен Вітмер (фото з архіву)

У США попередили спробу викрасти губернаторку Мічигану Гретчен Вітмер, повідомла влада штату в четвер, 8 жовтня. За офіційними даними, сімом особам пред'явлені обвинувачення, у понад десяти містах штату пройшли обшуки. Рослідування тривало кілька місяців, у ньому брало участь ФБР.

За даними слідства, група зловмисників планувала напасти на капітолій в столиці штату Лансінгу та взяти в заручники кількох посадовців, зокрема губернаторку. Вони встановили спостереження за будинком Вітмер.

Як заявив керівник мічиганської поліції, органи безпеки штату готові викорінювати тероризм у будь-якій формі та стрімко відреагують на будь-яку спробу насильства. А генеральна прокурорка штату Дана Нессель відзначила "відродження угруповань, які з готовністю сприймають екстремістські погляди".

Губернаторка-демократка Вітмер неодноразово наражалася на критику з боку президента-республіканця Дональда Трампа за заходи, які її штат проводив у рамках боротьби з пандемією. Мічиган вважають одним з ключових штатів на виборах президента США, які мають відбутися 3 листопада.

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