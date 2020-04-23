 У США померло вже понад 50 тисяч інфікованих коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2020

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Новини

У США померло вже понад 50 тисяч інфікованих коронавірусом

Найскладніша ситуація з поширенням коронавірусу спостерігається в штаті Нью-Йорк. А загалом у США підтвердили вже понад 872 тисяч випадків зараження коронавірусом.

Коронавірус у США

У Сполучених Штатах Америки кількість жертв хвороби COVID-19, котру викликає коронавірус, перевищило позначку в 50 тисяч осіб. Про це в п'ятницю, 24 квітня, повідомив на своєму сайті Університет Джонса Хопкінса, котрий регулярно актуалізує статистику щодо поширення й наслідків пандемії COVID-19 у світі.

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Згідно з офіційними підрахунками, що лягли в основу наведених університетом даних, у США натепер підтверджено вже понад 50,1 тисячі летальних випадків унаслідок COVID-19. Загалом у країні зафіксовано понад 872 тисячі випадків зараження коронавірусом, активних випадків налічується більше 741 тисячі. Одужали в цілому майже 81 тисяча американців, зазначається на сайті.

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Найдраматичніша ситуація щодо поширення коронавірусу спостерігається в штаті Нью-Йорк, де на 263,4 тисячі заражених нарахували вже 21 тисячу жертв.

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Тим часом у світі підтверджено вже понад 2,76 мільйона випадків заражень коронавірусом, понад 193 тисячі пацієнтів померло від COVID-19, повідомляється на сайті університету.

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