У США конгресмени вимагають доступу до деталей перемовин Трампа і Путіна

Голови трьох комітетів Палати представників Конгресу США вимагають доступу до документів, що стосуються перемовин президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна. Демократи Еліот Енгел з комітету з закордонних справ, Адам Шифф із комітету з розвідки та Елайджа Каммінгс із комітету з нагляду та реформ у понеділок, 4 березня, звернулися з відповідними листами до держсекретаря США Майка Помпео і голови апарату Білого дому Міку Малвені.

У січні газета The Washington Post із посиланням на діючих і колишніх посадових осіб США повідомила, що Трамп щонайменше один раз приховав від високопоставлених співробітників своєї адміністрації деталі розмов з російським президентом. Так, за даними видання, на саміті Великої двадцятки (G20) у Гамбурзі у 2017 році Трамп забрав у свого перекладача папери з нотатками і наказав не обговорювати те, що лунало на зустрічі, із членами адміністрації. У результаті, навіть у засекречених досьє відсутні дані про деталі п'яти зустрічей Трампа і Путіна протягом останніх двох років, відзначає видання.

Якщо подібні заяви ЗМІ правдиві, це "викликає глибоку стурбованість у сфері національної безпеки, контррозвідки і зовнішньої політики", особливо "у світлі активної кампанії Росії щодо впливу на американські вибори", зазначають автори листів. Члени Демократичної партії додали, що у лютому цього року вже надсилали запит щодо того, чи знищив Трамп нотатки його зустрічей із Путіним, проте Білий дім ніяк не відреагував на їхнього листа.

За даними американського мовника CNN, генеральний прокурор США Вільям Барр може оголосити про завершення розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори в США, яке проводить спецпрокурор Роберт Мюллер, уже наприкінці лютого - на початку березня цього року. Після завершення розслідування Конгресу нададуть резюме конфіденційної доповіді Мюллера.

Дивитись відео 03:10 Поділитись Трамп і Путін: чому їхню зустріч назвали ганьбою та зрадою США (17.07.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/31cUB Трамп і Путін: чому їхню зустріч назвали ганьбою та зрадою США