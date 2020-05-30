У США керівниця поліції Атланти склала повноваження через смерть афроамериканця

Керівниця поліції розташованого в американському штаті Джорджія місті Атланта Еріка Шилдс подала у відставку через трагічну загибель афроамериканця внаслідок дій поліції. Про відставку Шилдс стало відомо ввечері суботи, 13 червня, передає інформагенція AFP. Мерка Атланти Кейша Ленс Боттомс оголосила, що прийняла відставку.

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Днями в місті Атланта загинув 27-річний афроамериканець Рейшард Брукс, якого один із поліцейських поранив з вогнепальної зброї під час операції поліції поблизу однієї з місцевих закусочних. Згодом Брукс помер від рани в лікарні.

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Поліція прибула до закусочної за викликом, оскільки Брукс у стані алкогольного сп'яніння заснув за кермом автомобіля, перегородивши дорогу до закусочної. Вже на місці події поліцейські перевірили Брукса на наявність алкоголю в організмі, а вже потім намагалися затримати його.

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Як показують записи камер відеоспостереження, Брукс опирався затриманню й відібрав у одного з правоохоронців електрошокер, а потім намагався втекти, кажуть місцеві слідчі. Поліцейські намагалися переслідувати Брукса, і під час втечі той навів на одного з правоохоронців електрошокер. У відповідь поліцейський вистрілив у Брукса.

Пораненого афроамериканця доставили в одну з місцевих лікарень, де той згодом помер.

Додаткові заворушення

Смерть Брукса викликала в місті заворушення. Увечері 13 червня учасники акції протесту перекрили одну з автомагістралей та спалили закусочну, поблизу якої стався трагічний інцидент.

Останні кілька тижнів у Атланті, як і в багатьох інших містах США, відбулися численні акції протесту проти расизму та насильства з боку поліції, котрі в США спровокувала загибель афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі.