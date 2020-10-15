У США зробили обов'язковим носіння масок у транспорті

Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) оголосив у п'ятницю ввечері, 29 січня, про нову вимогу щодо носіння захисних масок у громадському транспорті. Це стосується літаків, потягів, кораблів, метро, автобусів і таксі.

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Також маски необхідно буде обов'язково носити на території транспортних вузлів - в аеропортах, на залізничних вокзалах, автобусних зупинках та в терміналах. Їх можна буде зняти на короткий час, щоб поїсти чи попити.

Водночас ця вимога не поширюється на дітей віком до двох років або на осіб з певними медичними показаннями, зауважує агентство Reuters. Нові правила почнуть діяти з 1 лютого.

Ця директива CDC ухвалена після наказу нового президента США Джо Байдена від 21 січня, у якому він доручив агентствам "негайно вжити заходів" для встановлення вимог носити маски у транспорті і транспортних вузлах.

Сам він написав на сторінці у соцмережі Twitter "носіть маску, рятуйте життя".

До цього у США була лише рекомендація щодо носіння масок. Попередник Байдена республіканець Дональд Трамп відхилив аналогічну вимогу CDC, тому відомство мало змогу лише рекомендувати носити маски.

У разі відмови людей дотримуватися нової вимоги носити маски у транспорті чи транспортних вузлах, вони порушуватимуть федеральні закони.

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