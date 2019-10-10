 У США затримали ще одного бізнесмена українського походження - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2019

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У США затримали ще одного бізнесмена українського походження - ЗМІ

За порушення фінансування виборчої кампанії разом з іншими бізнесменами, яких вважають близькими до особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, затримали і громадянина США українського походження Андрія Кукушкіна.

У США затримали ще одного бізнесмена у справі щодо України

У США затримали ще одного бізнесмена у справі щодо України

У США за звинуваченням у порушенні правил фінансування виборчої кампанії президента США Дональда Трампа затримали ще одного бізнесмена українського походження - Андрія Кукушкіна. Як повідомили американські ЗМІ, він був затриманий в будинку в Сан-Франциско 9 жовтня.

За даними каналу CBS SF, його затримали в рамках розслідування однієї справи разом з іншими бізнесменами українського походження Ігорем Фруманом та Левом Парнасом. Четвертим підозрюваним у цій справі є американець Девід Коррейя.

Усіх їх обвинувачують у змові з метою приховати внески в розмірі 10 тисяч доларів у виборчі кампанії двох кандидатів штату Невада від неназваного російського бізнесмена, який хотів отримати ліцензії на бізнес, пов'язаний з марихуаною.

При цьому повідомляється, що Кукушкін, на відміну від Парнаса і Фрумана, не звинувачується у змові з метою приховати виплату одному з членів Конгресу нібито, щоб просунути інтереси одного з чиновників українського уряду.

DW.COM

Адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані підозрюють в порушенні законів про лобізм через діяльність в Україні, повідомило видання The New York Times. (12.10.2019)

Обидва затриманих бізнесмени були переговорниками між президентом США Дональдом Трампом та українською владою. Їх звинувачують зокрема у порушенні правил фінансування виборчих кампаній. (10.10.2019)

ЗМІ повідомили, що у травні 2018 року Лев Парнас опублікував фото разом з Дональдом Трампом під час вечері у Білому домі, яку також відвідав Ігор Фруман. Однак президент США заперечив, що знайомий з ними. "Я не знаю цих панів... можливо, що у мене є фотографії з ними, тому що у мене є фотографії з усіма... Можливо, вони були клієнтами Руді (Джуліані. - Ред). Ви повинні запитати у Руді", - сказав Трамп, передає агенція AP.

Як повідомлялось раніше, Льва Парнаса та Ігоря Фрумана називають близькими до особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані. Слідство вважає, що вони вели переговори між президентом США Дональдом Трампом і українською владою. Зокрема, їм закидають те, що вони намагалися домогтися зміни посла США в Україні.

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