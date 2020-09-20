 У США затримали підозрювану в відправці листа з рицином Трампу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2020

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Новини

У США затримали підозрювану в відправці листа з рицином Трампу

Спершу ЗМІ повідомили про затримання підозрюваної в відправці листа з рицином на адресу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Цю інформацію підтвердила американська митниця.

Дональд Трамп, архівне фото

Дональд Трамп, архівне фото

У справі щодо поштового відправлення з високотоксичною отрутою рицином на адресу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа було затримано підозрювану. Як повідомили в неділю, 20 вересня, кілька американських ЗМІ, затриману підозрюють у замаху на вбивство. Затримання провели на кордоні США з Канадою, йшлося в повідомленнях. Жінка намагалася потрапити до США саме з Канади, уточнив того ж дня новинний канал CNN.

Водночас у ніч на понеділок, 21 вересня, речник митної служби США підтвердив у коментарі інформагенції AFP факт затримання підозрюваної. За даними представника відомства, затримання було проведено на одному з контрольно-пропускних пунктів у місті Буффало в штаті Нью-Йорк.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на момент затримання жінка мали при собі вогнепальну зброю. Водночас прессекретар американської митниці жодних подробиць, крім факту затримання, не наводив, сказавши лише, що наразі тривають слідчі дії.

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Нагадаємо, днями американські спецслужби перехопили поштове відправлення для Дональда Трампа, що містило високотоксичну отруту рицин. Як повідомило видання The New York Times, органи безпеки припустили, що небезпечний лист відправили з Канади.

Рицин - потужний токсин, який навіть у невеликих дозах може призвести до смерті. Раніше листи з рицином надсилали також попереднику Трампа в Білому домі Бараку Обамі та сенатору Роджеру Вікеру.

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