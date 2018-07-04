У США жінка на знак протесту видерлася на Статую Свободи

Поліція Нью-Йорка евакуювала відвідувачів острова неподалік Манхеттена, де розташована знаменита Статуя Свободи, після того, як на монумент видерлася жінка. Інцидент трапився у середу, 4 липня, повідомляє інформаційна агенція dpa з посиланням на речника поліції Нью-Йорка.

Місцеві ЗМІ показали, як поліцейські за допомогою драбин намагалися з оглядового майданчика на п'єдесталі дістатися до жінки, котра видерлася на підніжжя 93-метрової статуї. Порушниця порядку, за інформацією ЗМІ, була вдягнена в футболку з протестним написом і своїм вчинком висловлювала протест проти міграційної політики президента США Дональда Трампа. Жінка просиділа на підніжжі статуї кілька годин, після чого, за допомогою поліції, спустилася вниз. Порушницю доправили до відділку поліції.

Того дня протестна група "Піднімайтеся і опирайтеся" (Rise and Resist) проводила біля Статуї Свободи свою акцію проти міграційної політики Трампа. Організатор групи, котра приурочила свій протест до Дня Незалежності США, повідомив CNN, що затримана поліцією жінка належить до групи, але видертися на статую було її власною ініціативою, не узгодженою з акцією групи.