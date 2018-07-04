 У США жінка на знак протесту видерлася на Статую Свободи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У США жінка на знак протесту видерлася на Статую Свободи

У США жінка видерлася на знамениту Статую Свободи. Поліція евакуювала відвідувачів монументу. Порушницю порядку заарештували.

Жінка видерлася на Статую Свободи

Поліцейські намагаються зняти жінку, котра видерлася на Статую Свободи

Поліція Нью-Йорка евакуювала відвідувачів острова неподалік Манхеттена, де розташована знаменита Статуя Свободи, після того, як на монумент видерлася жінка. Інцидент трапився у середу, 4 липня, повідомляє інформаційна агенція dpa з посиланням на речника поліції Нью-Йорка.

Місцеві ЗМІ показали, як поліцейські за допомогою драбин намагалися з  оглядового майданчика на п'єдесталі дістатися до жінки, котра видерлася на підніжжя 93-метрової статуї. Порушниця порядку, за інформацією ЗМІ, була вдягнена в футболку з протестним написом і своїм вчинком висловлювала протест проти міграційної політики президента США Дональда Трампа. Жінка просиділа на підніжжі статуї кілька годин, після чого, за допомогою поліції, спустилася вниз. Порушницю доправили до відділку поліції.

Того дня протестна група "Піднімайтеся і опирайтеся" (Rise and Resist) проводила біля Статуї Свободи свою акцію проти міграційної політики Трампа. Організатор групи, котра приурочила свій протест до Дня Незалежності США, повідомив CNN, що затримана поліцією жінка належить до групи, але видертися на статую було її власною ініціативою, не узгодженою з акцією групи.

Дивитись відео 00:52
Now live
00:52 хв

Шокуючий аудіозапис плачу дітей мігрантів, розлучених з батьками у США (20.06.2018)

 

DW.COM

Меланія Трамп розкритикувала вилучення дітей у мігрантів

Перша леді США Меланія Трамп незадоволена тим, що у мігрантів, які незаконно потрапили до США, примусово забирають дітей. (18.06.2018)  

Конгрес США провалив міграційну реформу Трампа

Попри наполягання президента США Дональд Трампа Палата представників Конгресу проголосувала проти, як вважалося, компромісного варіанту його міграційної реформи. "Ні" сказало й чимало республіканців. (27.06.2018)  

Трамп закликав депортувати нелегальних мігрантів без суду

Президент США Дональд Трамп наполягає на депортації нелегальних мігрантів з країни без жодних судових рішень. Він вважає імміграційну політику США несправедливою щодо тих, хто довго чекав, аби потрапити до США законно. (24.06.2018)  

Аудіо й відео до теми

Шокуючий аудіозапис плачу дітей мігрантів, розлучених з батьками у США (20.06.2018)  

Також за темою

USA Polizisten nahe des Times Squares in New York

Трамп хоче жорсткіші міграційні закони після теракту в Нью-Йорку 12.12.2017

Дональд Трамп називає нинішню імміграційну систему Сполучених Штатів "непоєднуваною з національною безпекою" і закликає змінити правила в'їзду до країни. Заява пролунала після теракту в Нью-Йорку.

USA | Anti-Trump-Proteste in New York

США в очікуванні інавгурації Трампа: у Нью-Йорку відбулись протести 20.01.2017

Напередодні інавгурації Трампа у Нью-Йорку відбулася багатотисячна акція протесту. Протести очікуються і у Вашингтоні під час самої інавгурації у п'ятницю, 20 січня.

Gaza | Marsch der Rückkehr

Щонайменше 15 палестинців загинули під час сутичок на кордоні з Ізраїлем 30.03.2018

Сутички під час так званого "Великого маршу повернення" між палестинцями та ізраїльськими силовиками призвели до загибелі щонайменше 15 учасників акції протесту в Секторі Гази. Ще понад тисячу осіб поранено.

Докладно

Заняття в київському центрі ювенальної пробації

Пробація в Україні: другий шанс замість в'язниці

Україна впроваджує досвід Заходу з гуманізації пенітенціарної системи і відбування покарань без обмеження свободи.  

Ukraine Boryspil Flughafen (Picture alliance/NurPhoto/STR)

Дешеві турпутівки як пастка: хто винен і що робити? (відео)

Замість відпочинку на морському узбережжі - зали очікування в аеропортах. Вже майже місяць триває туристичний колапс.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  