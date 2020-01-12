 У США жертвами торнадо стали близько 20 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2020

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Новини

У США жертвами торнадо стали близько 20 людей

Буревій пронісся американським штатом Теннессі, де зруйнував багато будівель. За даними місцевих екстрених служб, потужний торнадо забрав життя щонайменше 19 людей.

Наслідки торнадо в штаті Теннессі

Наслідки торнадо в штаті Теннесі

Потужний руйнівний торнадо, що вдарив по американському штату Теннессі на південному сході США, позбавив життя щонайменше 19 осіб. Про таку кількість жертв унаслідок природного лиха, що сталося у ніч на вівторок, 3 березня, повідомили представники місцевої влади, передає інформагенція AFP.

Наслідки торнадо в штаті Теннессі

Повідомляється про десятки зруйнованих будівель

За даними чиновників, потужні пориви вітру зруйнували чимало будівель та пошкодили мости, дороги й лінії електропередач.

Нині тривають пошуково-рятувальні роботи, повідомили у місцевих екстрених службах. Тож дані щодо жертв і потерпілих ще можуть змінитися.

Наслідки торнадо в штаті Теннессі

Потужний вітер викорчував багато дерев

Через негоду влада міста Нешвілл, де було зафіксовано кілька загиблих, закрила школи, представництва органів влади та суди, повідомляє агенція новин Reuters.

Наслідки торнадо в штаті Теннессі

Місцями пошкоджено й лінії електропередач

Тим часом, за даними однієї з місцевим енергокомпаній, зранку вівторка без електропостачання залишилося близько 44 тисяч домогосподарств. Поки що точний масштаб завданої торнадо шкоди не визначено.

DW.COM

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