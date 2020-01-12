У США жертвами торнадо стали близько 20 людей

Потужний руйнівний торнадо, що вдарив по американському штату Теннессі на південному сході США, позбавив життя щонайменше 19 осіб. Про таку кількість жертв унаслідок природного лиха, що сталося у ніч на вівторок, 3 березня, повідомили представники місцевої влади, передає інформагенція AFP.

Повідомляється про десятки зруйнованих будівель

За даними чиновників, потужні пориви вітру зруйнували чимало будівель та пошкодили мости, дороги й лінії електропередач.

Нині тривають пошуково-рятувальні роботи, повідомили у місцевих екстрених службах. Тож дані щодо жертв і потерпілих ще можуть змінитися.

Потужний вітер викорчував багато дерев

Через негоду влада міста Нешвілл, де було зафіксовано кілька загиблих, закрила школи, представництва органів влади та суди, повідомляє агенція новин Reuters.

Місцями пошкоджено й лінії електропередач

Тим часом, за даними однієї з місцевим енергокомпаній, зранку вівторка без електропостачання залишилося близько 44 тисяч домогосподарств. Поки що точний масштаб завданої торнадо шкоди не визначено.