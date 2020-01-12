У США жертвами торнадо стали близько 20 людей

Буревій пронісся американським штатом Теннессі, де зруйнував багато будівель. За даними місцевих екстрених служб, потужний торнадо забрав життя щонайменше 19 людей.
Потужний руйнівний торнадо, що вдарив по американському штату Теннессі на південному сході США, позбавив життя щонайменше 19 осіб. Про таку кількість жертв унаслідок природного лиха, що сталося у ніч на вівторок, 3 березня, повідомили представники місцевої влади, передає інформагенція AFP.
За даними чиновників, потужні пориви вітру зруйнували чимало будівель та пошкодили мости, дороги й лінії електропередач.
Нині тривають пошуково-рятувальні роботи, повідомили у місцевих екстрених службах. Тож дані щодо жертв і потерпілих ще можуть змінитися.
Через негоду влада міста Нешвілл, де було зафіксовано кілька загиблих, закрила школи, представництва органів влади та суди, повідомляє агенція новин Reuters.
Тим часом, за даними однієї з місцевим енергокомпаній, зранку вівторка без електропостачання залишилося близько 44 тисяч домогосподарств. Поки що точний масштаб завданої торнадо шкоди не визначено.
Потужний торнадо пронісся над кількома штатами на півдні США, залишивши по собі руйнування та щонайменше вісім загиблих. (15.04.2019)
Щонайменше 22 людини, серед яких і діти, загинули внаслідок низки торнадо у штатах Алабама та Джорджія. Місцева влада повідомляє про велику кількість поранених та зниклих безвісти. (04.03.2019)