У США відправника "поштових бомб" засудили до 20 років в'язниці

Суд у Нью-Йорку засудив до 20 років в'язниці Цезаря Сайока, який минулого року розіслав політикам-демократам та критикам президента США Дональда Трампа посилки із вибуховими пристроями. "Характер та обставини злочинів за своєю природою жахливі", - заявив у понеділок, 5 серпня, при оголошенні вироку суддя Джед Ракофф, цитує агенція AFP.

У березні Сайок визнав себе винним за 65-ма пунктами обвинуваченнями, пов'язаними з відправленням 16 "поштових бомб", які він надіслав з поштового відділення у Флориді зокрема відомим представникам Демократичної партії, а також в офіс телеканалу CNN. Він зізнався, що виготовив саморобні вибухові пристрої з пластикових труб, цифрових будильників з електричною проводкою, феєрверків та осколків скла.

Обвинувачений, який плакав у суді, запевнив, що "дуже шкодує через свій вчинок". "Я буду вибачатися перед жертвами до кінця свого життя", - сказав він. Захист Сайока наполягав на тому, що він не міг мислити раціонально через вживані стероїди, був "одержимий" президентом Дональдом Трампом та перебував під впливом деяких його екстремістських коментарів. "Через психічну хворобу пана Сайока цей тип риторики глибоко вплинув на нього, оскільки він так захоплювався президентом", - заявив один з адвокатів.

Однак суддя відкинув ці аргументі як другорядні. Він також погодився з обвинуваченням, що Сайок мав намір завдати шкоди, а не просто налякати жертв. Сторона обвинувачення вимагала для Сайока довічного ув'язнення.

У жовтні 2018 року Цезар Сайок розіслав "поштові бомби" багатьом відомим представникам Демократичної партії, серед яких колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон, експрезидент країни Барак Обама, колишній віцепрезидент США Джо Байден, генпрокурор часів Обами Ерік Холдер, ексдиректор ЦРУ Джон Бреннан та інші. Також пакунки надійшли на адресу мільярдера-філантропа Джорджа Сороса в передмісті Нью-Йорка, до офісу CNN на Манхеттені та актору Роберту Де Ніро. Жоден з пакунків не вибухнув, всі вони були перехоплені спецслужбами.

Цезаря Сайока затримали завдяки виявленню його ДНК та відбитків пальців на одному з пакунків. Він був аматором-бодібілдером, який вживав стероїди, та колишнім стриптизером. Сайок був прихильником президента Дональда Трампа. У соцмережах він викладав відео з мітингів Трампа, на яких він був присутній, та публікував пости на підтримку Трампа та образами на адресу демократів.