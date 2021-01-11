У США відмовилися проводити проводити гольф-турнір 2022 року на полі Трампа

Чемпіонат Професійної асоціації гольфістів Америки (PGA Championship) - один із чотирьох найважливіших турнірів у гольфі - 2022 року не відбуватиметься на гольфовому полі у Бедмінстері в штаті Нью-Джерсі, як було заплановано раніше. Це поле належить чинному президенту США Дональду Трампу. В Асоціації заявили, що проведення турніру на полі Трампа зашкодить марці PGA. За словами очільника Асоціації Джима Річерсона, які він поширив у відеозверненні, такий турнір може також зашкодити "здатності PGA реалізовувати багато нашим програм на зберігати довговічність нашої місії".

Виконавчий директор PGA Сет Во висловився ще більш прямо: "У нас було відчуття, що ми не зможемо проводити його (чемпіонат 2022 року. - Ред.) у Бедмінстері після трагічних подій середи. Це могло би завдати непоправної шкоди. Єдиною можливою реакцією було відмовитися".

Дональд Трамп - затятий гравець у гольф

Читайте також: Коментар: Дональде Трамп, геть із політики!

У середу, 6 січня, прихильники Трампа, нацьковані чинним президентом США, штурмували Капітолій. У зв'язку з подіями загинули п'ятеро осіб.

Законне розірвання чи порушення угоди?

Керівництво PGA повідомило, що застосовує своє право розірвати угоду про проведення чемпіонату 2022 року. Натомість речник концерну Trump Organization, до якого належить поле у Бедмінстері, заявив, що такого права угода не передбачає та назвав крок PGA порушенням договору. За словами речника, Trump Organization вже інвестувала в турнір "багато-багато мільйонів доларів". Водночас у колах експертів із гольфу в США кажуть, що Професійна асоціація гольфістів Америки вже два роки розмірковує про те, щоб відмовитися від проведення турніру в Бедмінстері, але наважилася на цей крок лише з огляду на драматичні події у Вашингтоні.

Чемпіонат PGA, вперше проведений 1916 року, належить разом із Відкритими чемпіонатами Великобританії та США, а також турніром "Мастерз" в США до чотирьох найбільших змагань з гольфу у світі. За своїм значенням їх можна порівняти з тенісними турнірами "Великого шолома" у Мельбурні, Парижі, Вімблдоні та Нью-Йорку.

Не вперше

Відмова PGA від запланованого турніру на полі, що належить Дональду Трампу, відбувається не вперше. 2015 року турнір "Великий шолом гольфу", який також проводить Асоціація та який мав відбутися на полі гольф-клубу Лос-Анджелеса, що належить Трампу, був повністю скасований. Тоді організатори відмовилися проводити турнір через висловлювання тоді ще кандидата в президенти США Дональда Трампа на адресу мексиканських мігрантів, які викликали чимало критики. PGA шукала інше місце для проведення турніру, але не знайшла.

На цьому полі в штаті Нью-Джерсі мав відбутися чемпіонат з гольфу PGA 2020 року

Читайте також: Штурм Капітолія у Вашингтоні: західна демократія у небезпеці?

2017 року Професійна асоціація гольфістів Америки перенесла свій відомий турнір "Блакитний монстр", що з 1962 року проводився у Маямі, у Мехіко. Трамп, який придбав поле в Маямі 2012 року, відреагував на рішення розлючено та назвав його "сумним днем для Маямі, США та гольфу", а також додав: "Сподіваюся, у них там є страхування на випадок викрадень". У PGA тоді казали, що рішення перенести турнір не пов'язано з політикою, а має виключно фінансові причини.

17 полей Трампа

Дональд Трамп - запеклий гравець у гольф. За даними американських ЗМІ, за останні чотири роки він грав понад 300 разів. Ці спортивні вилазки президента, за оцінками, коштували американським платникам податків кількадесят мільйонів доларів.

Trump Organization має у власності або управляє 17 полями для гольфу: 12 у США, по два у Шотландії та Дубаї, а також одне в Ірландії. Крім того, на індонезійських островах Ява та Балі будуються ще два люксові гольф-комплекси, що належать організації.