 У США відмовилися проводити проводити гольф-турнір 2022 року на полі Трампа | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 12.01.2021

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Світ

У США відмовилися проводити проводити гольф-турнір 2022 року на полі Трампа

Асоціація гольфістів США відреагувала на роль чинного призидента Дональда Трампа у штурмі Капітолія. Чемпіонат з гольфу 2022 року не проводитимуть на полі, що належить Трампу, як планувалося раніше.

Donald Trump beim Turnberry Golfplatz in Schottland

Чемпіонат Професійної асоціації гольфістів Америки (PGA Championship) - один із чотирьох найважливіших турнірів у гольфі - 2022 року не відбуватиметься на гольфовому полі у Бедмінстері в штаті Нью-Джерсі, як було заплановано раніше. Це поле належить чинному президенту США Дональду Трампу. В Асоціації заявили, що проведення турніру на полі Трампа зашкодить марці PGA. За словами очільника Асоціації Джима Річерсона, які він поширив у відеозверненні, такий турнір може також зашкодити "здатності PGA реалізовувати багато нашим програм на зберігати довговічність нашої місії".

Виконавчий директор PGA Сет Во висловився ще більш прямо: "У нас було відчуття, що ми не зможемо проводити його (чемпіонат 2022 року. - Ред.) у Бедмінстері після трагічних подій середи. Це могло би завдати непоправної шкоди. Єдиною можливою реакцією було відмовитися".

Дональд Трамп - затятий гравець у гольф

Дональд Трамп - затятий гравець у гольф

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У середу, 6 січня, прихильники Трампа, нацьковані чинним президентом США, штурмували Капітолій. У зв'язку з подіями загинули п'ятеро осіб.

Законне розірвання чи порушення угоди?

Керівництво PGA повідомило, що застосовує своє право розірвати угоду про проведення чемпіонату 2022 року. Натомість речник концерну Trump Organization, до якого належить поле у Бедмінстері, заявив, що такого права угода не передбачає та назвав крок PGA порушенням договору. За словами речника, Trump Organization вже інвестувала в турнір "багато-багато мільйонів доларів". Водночас у колах експертів із гольфу в США кажуть, що Професійна асоціація гольфістів Америки вже два роки розмірковує про те, щоб відмовитися від проведення турніру в Бедмінстері, але наважилася на цей крок лише з огляду на драматичні події у Вашингтоні.

Чемпіонат PGA, вперше проведений 1916 року, належить разом із Відкритими чемпіонатами Великобританії та США, а також турніром "Мастерз" в США до чотирьох найбільших змагань з гольфу у світі. За своїм значенням їх можна порівняти з тенісними турнірами "Великого шолома" у Мельбурні, Парижі, Вімблдоні та Нью-Йорку.

Не вперше

Відмова PGA від запланованого турніру на полі, що належить Дональду Трампу, відбувається не вперше. 2015 року турнір "Великий шолом гольфу", який також проводить Асоціація та який мав відбутися на полі гольф-клубу Лос-Анджелеса, що належить Трампу, був повністю скасований. Тоді організатори відмовилися проводити турнір через висловлювання тоді ще кандидата в президенти США Дональда Трампа на адресу мексиканських мігрантів, які викликали чимало критики. PGA шукала інше місце для проведення турніру, але не знайшла.

На цьому полі в штаті Нью-Джерсі мав відбутися чемпіонат з гольфу PGA 2020 року

На цьому полі в штаті Нью-Джерсі мав відбутися чемпіонат з гольфу PGA 2020 року

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2017 року Професійна асоціація гольфістів Америки перенесла свій відомий турнір "Блакитний монстр", що з 1962 року проводився у Маямі, у Мехіко. Трамп, який придбав поле в Маямі 2012 року, відреагував на рішення розлючено та назвав його "сумним днем для Маямі, США та гольфу", а також додав: "Сподіваюся, у них там є страхування на випадок викрадень". У PGA тоді казали, що рішення перенести турнір не пов'язано з політикою, а має виключно фінансові причини.

17 полей Трампа

Дональд Трамп - запеклий гравець у гольф. За даними американських ЗМІ, за останні чотири роки він грав понад 300 разів. Ці спортивні вилазки президента, за оцінками, коштували американським платникам податків кількадесят мільйонів доларів.

Trump Organization має у власності або управляє 17 полями для гольфу: 12 у США, по два у Шотландії та Дубаї, а також одне в Ірландії. Крім того, на індонезійських островах Ява та Балі будуються ще два люксові гольф-комплекси, що належать організації.

  • Мітинг прихильників Трампа

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Мітинг прихильників Трампа

    На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...

  • Сили безпеки тримають прихильників Трампа на відстані від будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Буря насувається

    Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.

  • Протести перед Капітолієм під час затвердження результатів виборів президента США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перші зіткнення

    Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.

  • Врешті-решт агресивному натовпу вдалося потрапити в будівлю Капітолія.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Заслабкий кордон

    Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.

  • Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перед пленарним залом

    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Захист останнього оплоту

    Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


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Докладно

Donald Trump beim Turnberry Golfplatz in Schottland

У США не проводитимуть великий гольф-турнір на полі Трампа

Асоціація гольфістів США відреагувала на роль чинного призидента Дональда Трампа у штурмі Капітолія.  

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