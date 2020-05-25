У США відкликали дозвіл на лікування COVID-19 гідроксихлорохіном

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) в понеділок, 15 червня, відкликало дозвіл на використання протималярійних ліків гідроксихлорохін та хлорохін для лікування COVID-19. Про це повідомляється на сторінці FDA.

В управлінні уточнили, що ухвалили це рішення на основі нових наукових даних та аналізу відомства США, що надає дозволи на екстрене вживання харчових продуктів та лікарських засобів в країні.

Крім того, у FDA наголосили на серйозних побічних ефектах цих ліків, зокрема їхньому впливі на серце. "Відомі та потенційні переваги хлорохіну та гідроксихлорохіну більше не перевищують відомих та потенційних ризиків для дозволеного застосування", - дійшли висновку у FDA.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що приймав протималярійний препарат гідроксихлорохін з метою профілактики COVID-19. На запитання чому він приймає ці ліки, Трамп тоді відповів, що консультувався з лікарем і думає "що це добре". "Я чув багато хороших історій", - заявив американський президент.

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