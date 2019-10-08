У США впав літак: дев'ятеро загиблих

Причини падіння невеликого літака в американському штаті Південна Дакота з'ясовуються. До трагедії міг призвести сильний вітер.
Внаслідок авіакатастрофи, якої в суботу, 30 листопада, зазнав невеликий літак поряд з містом Чемберлен в американському штаті Південна Дакота, загинуло дев'ятеро осіб.
Ще троє осіб внаслідок аварії були травмовані і перебувають у лікарні, повідомляє телеканал NBC News. Серед загиблих - двоє дітей та пілот літака.
Літак Pilatus PC-12 впав невдовзі після зльоту. Американська Національна рада з безпеки на транспорті розслідує обставини трагедії.
Причини аварії наразі невідомі, проте, за даними Національної метеорологічної служби США, на момент аварії у регіоні спостерігався сильний вітер.