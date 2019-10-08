 У США впав літак: дев′ятеро загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2019

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Новини

У США впав літак: дев'ятеро загиблих

Причини падіння невеликого літака в американському штаті Південна Дакота з'ясовуються. До трагедії міг призвести сильний вітер.

Літак Pilatus PC-12

Літак Pilatus PC-12 (фото з архіву)

DW.COM

У землі Рейнланд-Пфальц розбився американський винищувач F-16. За даними поліції, пілотові вдалося врятуватися, його доправили до лікарні. Бойовий літак упав на місцевості, вкритій лісом. (08.10.2019)

У Львівській області через брак пального здійснив аварійну посадку транспортний літак Ан-12. На борту перебувало восьмеро людей. У ДСНС кажуть про п'ятьох загиблих та трьох поранених. (04.10.2019)

Внаслідок авіакатастрофи, якої в суботу, 30 листопада, зазнав невеликий літак поряд з містом Чемберлен в американському штаті Південна Дакота, загинуло дев'ятеро осіб.

Ще троє осіб внаслідок аварії були травмовані і перебувають у лікарні, повідомляє телеканал NBC News. Серед загиблих - двоє дітей та пілот літака.

Літак Pilatus PC-12 впав невдовзі після зльоту. Американська Національна рада з безпеки на транспорті розслідує обставини трагедії.

Причини аварії наразі невідомі, проте, за даними Національної метеорологічної служби США, на момент аварії у регіоні спостерігався сильний вітер.

  • Плавний злет, різка посадка

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Плавний злет, різка посадка

    Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі смуги під час посадки в аеропорту Трабзона на півночі Туреччини. Повітряне судно застрягло на схилі, у кількох метрах від Чорного моря. В авіакомпанії назвали це "інцидентом на злітно-посадковій смузі". Постраждалих ані серед пасажирів, ані членів екіпажу немає.

  • Причину інциденту встановлюють

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Причину інциденту встановлюють

    Boeing 737-800 ледь не скотився у Чорне море, коли його колеса застрягли у брудному схилі. Як заявив губернатор Трабзона Юджель Явуз (Yucel Yavuz), слідчі нині намагаються встановити причину інциденту. За деякими даними, найбільш ймовірно йдеться про зіткнення літака з птахом.

  • Задимлений літак

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Задимлений літак

    На світлинах, опублікованих в турецьких ЗМІ, видно клуби чорного диму з літака, тож є припущення, що на борту могла спалахнути пожежа. Один з пасажирів, Юксель Горду (Yuksel Gordu), назвав дивом те, що усі 168 людей на борту не були травмовані. "Ми могли згоріти, вибухнути, впасти в море", - сказав він.

  • Паніка на борту

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Паніка на борту

    Інша пасажирка, Фатма Горду (Fatma Gordu), в інтерв’ю турецькій новинній агенції Dogan розповіла, що коли літак зійшов зі смуги і почав скочуватися з обриву, в салоні почалася паніка. "Ми різко повернулися, передня частина літака впала, а задня - зависла в повітрі. Усіх охопила паніка".

  • Закритий аеропорт

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Закритий аеропорт

    На час аварійно-рятувальних робіт аеропорт Tрабзона залишався закритим кілька годин. Польоти відновилися зранку неділі.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги в аеропорту турецького міста Трабзон і ледь не впав у Чорне море. Ніхто зі 168 людей на борту не постраждав. (15.01.2018)  

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