 У США виявили новий дефект у літаках Boeing 737 MAX | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2019

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Новини

У США виявили новий дефект у літаках Boeing 737 MAX

Федеральне управління цивільної авіації США виявило нову проблему у літаках Boeing 737 MAX. Від корпорації вимагають знизити виявлений потенційний ризик.

Літаки серії Boeing 737 MAX авіакомпанії Southwest Airline, як і інших перевізників, не літають з березня цього року

Літаки серії Boeing 737 MAX авіакомпанії Southwest Airline, як і інших перевізників, не літають з березня цього року

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) виявило новий дефект у програмному забезпеченні моделі літака Boeing 737 MAX, який може становити потенційний ризик для безпеки. Компанія повинна усунути цей недолік. Заборону на експлуатацію цієї моделі Boeing скасують, коли її буде визнано безпечною, повідомили у FAA в середу, 26 червня.

Нову проблему в програмному забезпеченні Boeing 737 MAX виявили під час тестування із залученням тренажера-авіасимулятора, повідомляють агентства AFP і Reuters з посиланням на анонімні джерела. За їхньої інформацією, у пілотів виникали труднощі з управлінням літаком після включення системи маневрування по тангажу (MCAS).

DW.COM

Симулятори польотів працювали з помилками, тому не могли відтворити деякі умови, зокрема ті, за яких сталися дві авіакатастрофи Boeing 737 MAX, повідомив авіаконцерн. Дефекти були усунуті, запевнили в компанії. (19.05.2019)

Пілоти літака Boeing 737 MAX 8 дотримались усіх потрібних процедур, повідомили в уряді Ефіопії. Звіт уряду базується на даних з "чорних скриньок" літака. (04.04.2019)

Президент США Дональд Трамп заявив, що безпека американських громадян має "першочергове значення" та призупинив польоти Boeing 737 MAX 8 та 737 MAX 9. В компанії Boeing працюють над визначенням причин авіакатастроф. (13.03.2019)

Через виявлення нового дефекту відтерміновується відновлення експлуатації літаків Boeing 737 MAX. Якщо раніше заборону на експлуатацію цієї моделі могли зняти до кінця червня, то тепер перший тестовий політ може відбутися не раніше 8 липня. Для перевірки результатів випробувань авіаційній службі США треба щонайменше від двох до трьох тижнів. У авіакорпорації заявили, що тісно співпрацюють з FAA, аби якнайшвидше літаки цієї моделі відновили польоти.

Проблеми з Boeing 737 MAX

Нагадаємо, у жовтні 2018 року невдовзі після зльоту розбився Boeing 737 MAX індонезійської бюджетної авіакомпанії Lion Air. У березні цього року також невдовзі після вильоту з аеропорту Аддіс-Абеби впав такий самий літак авіакомпанії Ethiopian Airlines. В обох випадках експерти відзначають порушення траєкторії і швидкості набору висоти з подальшим неконтрольованим падінням лайнерів. В результаті аварій загинули 346 осіб.

Попередній звіт у розслідуванні катастрофи літака в Ефіопії показав, що пілоти дотримувалися всіх інструкцій виробника, але це не запобігло аварії. Більшість країн світу, включно зі США, заборонили експлуатацію Boeing 737 MAX до закінчення розслідування.

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Найбезпечніші авіалінії світу (06.01.2017)

 

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Найбезпечніші авіалінії світу (06.01.2017)  

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