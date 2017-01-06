У США виявили новий дефект у літаках Boeing 737 MAX

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) виявило новий дефект у програмному забезпеченні моделі літака Boeing 737 MAX, який може становити потенційний ризик для безпеки. Компанія повинна усунути цей недолік. Заборону на експлуатацію цієї моделі Boeing скасують, коли її буде визнано безпечною, повідомили у FAA в середу, 26 червня.

Нову проблему в програмному забезпеченні Boeing 737 MAX виявили під час тестування із залученням тренажера-авіасимулятора, повідомляють агентства AFP і Reuters з посиланням на анонімні джерела. За їхньої інформацією, у пілотів виникали труднощі з управлінням літаком після включення системи маневрування по тангажу (MCAS).

Через виявлення нового дефекту відтерміновується відновлення експлуатації літаків Boeing 737 MAX. Якщо раніше заборону на експлуатацію цієї моделі могли зняти до кінця червня, то тепер перший тестовий політ може відбутися не раніше 8 липня. Для перевірки результатів випробувань авіаційній службі США треба щонайменше від двох до трьох тижнів. У авіакорпорації заявили, що тісно співпрацюють з FAA, аби якнайшвидше літаки цієї моделі відновили польоти.

Проблеми з Boeing 737 MAX

Нагадаємо, у жовтні 2018 року невдовзі після зльоту розбився Boeing 737 MAX індонезійської бюджетної авіакомпанії Lion Air. У березні цього року також невдовзі після вильоту з аеропорту Аддіс-Абеби впав такий самий літак авіакомпанії Ethiopian Airlines. В обох випадках експерти відзначають порушення траєкторії і швидкості набору висоти з подальшим неконтрольованим падінням лайнерів. В результаті аварій загинули 346 осіб.

Попередній звіт у розслідуванні катастрофи літака в Ефіопії показав, що пілоти дотримувалися всіх інструкцій виробника, але це не запобігло аварії. Більшість країн світу, включно зі США, заборонили експлуатацію Boeing 737 MAX до закінчення розслідування.