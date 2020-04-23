У США вже понад 26 мільйонів осіб втратили роботу через коронавірус

У Сполучених Штатах Америки і надалі стрімкими темпами зростає кількість безробітних унаслідок коронавірусної кризи. Згідно з оприлюдненими в четвер, 23 квітня, даними міністерства праці США, впродовж останнього тижня понад 4,4 мільйона американців працездатного віку подали первинні заявки на отримання допомоги з безробіття.

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У цілому за останні п'ять тижнів у США за допомогою звернулося вже понад 26,4 мільйона американців, визнають чиновники.

У США безробіття почало стрімко зростати з середині березня. За тиждень з 15 по 21 березня втратило роботу 3,3 мільйона осіб, а в наступні тижні - майже 6,9 мільйона, 6,6 мільйона, 5,2 мільйона і ось тепер 4,4 мільйона відповідно. Наведені цифри унаочнюють масштаби кризи. Утім, офіційна статистика свідчить, що останнім часом темпи зростання безробіття сповільнюються, зазначає агенція новин AFP.

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Раніше Конгрес США ухвалив кілька масштабних пакетів держдопомоги для подолання наслідків коронавірусної кризи для економіки.

Нагадаємо, Сполучені Штати найбільше в світі постраждали від пандемії COVID-19. Згідно з даними університету Джонса Хопкінса, натепер у США налічується вже 842,6 тисячі випадків, число летальних випадків, які пов'язують з інфікуванням коронавірусом, становить 47,7 тисячі.