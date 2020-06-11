У США вже понад два мільйони випадків коронавірусу

Кількість підтверджених випадків заражень коронавірусом у Сполучених Штатах Америки перевищала позначку в два мільйони, що є найвищим показником у світі. На це вказують актуалізовані в четвер, 11 червня, дані Університету Джонса Хопкінса, що веде глобальну статистику щодо поширення цього захворювання.

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За підрахунками аналітиків, у США жертвами спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19 стали майже 113 тисяч осіб. За цим показником США також опинилися на першому місці в сумному списку країн з найвищими темпами поширення захворювання. Ще понад 533,5 тисячі американців одужали, підрахували експерти Університету Джонса Хопкінса.

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На другому й третьому місцях у світі щодо кількості інфікованих коронавірусом опинилися Бразилія та Росія з відповідно 772,4 та 493 тисячами випадків. За кількістю померлих на другому місці після США - Великобританія з майже 41 тисячею жертв, а на третьому - Бразилія з близько 40 тисячами померлих від хвороби.

Загалом у світі налічується вже понад 7,3 мільйона випадків заражень коронавірусом, а кількість померлих від пов'язаних з коронавірусом захворювань у світі зросла до 416,2 тисячі, підрахували в Університеті Джонса Хопкінса.

Нагадаємо, що в Україні за останню добу зафіксовано новий антирекорд - 689 нових випадків інфікування коронавірусом.