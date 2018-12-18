 У США браконьєр, що вбивав оленів, дивитиметься ″Бембі″ за ґратами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У США браконьєр, що вбивав оленів, дивитиметься "Бембі" за ґратами

У США браконьєра зобов'язали щомісяця переглядати мультфільм "Бембі" у в'язниці штату Міссурі. Засуджений полював на оленів, яким відрізав голови, а туші залишав у лісі.

Кадр з мультфільму Бембі

Кадр з мультфільму "Бембі"

У США суд зобов'язав браконьєра, що вбивав оленей, щомісяця переглядати у в'язниці класичний мультфільм "Бембі". Браконьєр засуджений до 15 місяців позбавлення волі за незаконне полювання на території заповідника округу Лоуренс, штат Міссурі.

За даними слідства, оприлюдненими у ЗМІ, за попередні три роки 29-річний Девід Беррі разом зі спільниками вбили кількасот оленів. Чоловіки діяли переважно вночі, роги і голови впольованих тварин вони забирали собі, а туші залишали в лісі.

Нагадаємо, що в центрі сюжету мультфільму "Бембі" - сумне оленя, що розшукує маму, вбиту мисливцями. Журнал Time включив "Бембі" до переліку найбільш вражаючих фільмів жахів усіх часів.

DW.COM

У 2016 році поліція африканської країни заарештувала 680 осіб за злочини, пов'язані з убивством носорогів. (27.02.2017)

В Україні посилено відповідальність за порушення у заповідних фондах. Штрафи зросли більш як уп’ятеро. Екологи ж нарікають: виявляти і карати порушників – нікому. (08.08.2013)
Дивитись відео 02:58
Now live
02:58 хв

З браконьєрів у рейнджери: спецпрограма збереження слонів у Кенії (29.04.2016)

Аудіо й відео до теми

З браконьєрів у рейнджери: спецпрограма збереження слонів у Кенії (29.04.2016)  

Реклама

Докладно

Протест проти рабського закону в Будапешты, 16 грудня 2018 року

Кар'єрі Орбана загрожує силове завершення?

"Рабський закон", що погіршує умови для працівників, змусив угорців протестувати. Найбільше їх обурює реакція уряду.  

Державі належить 7,5 млн га земель сільськогосподарського призначення

Мораторій на продаж землі: чи є надія на скасування

Попри очікування експертів та представників міжнародних організацій, ринок землі в Україні в 2019 році не запрацює.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  