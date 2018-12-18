У США браконьєр, що вбивав оленів, дивитиметься "Бембі" за ґратами

У США суд зобов'язав браконьєра, що вбивав оленей, щомісяця переглядати у в'язниці класичний мультфільм "Бембі". Браконьєр засуджений до 15 місяців позбавлення волі за незаконне полювання на території заповідника округу Лоуренс, штат Міссурі.

За даними слідства, оприлюдненими у ЗМІ, за попередні три роки 29-річний Девід Беррі разом зі спільниками вбили кількасот оленів. Чоловіки діяли переважно вночі, роги і голови впольованих тварин вони забирали собі, а туші залишали в лісі.

Нагадаємо, що в центрі сюжету мультфільму "Бембі" - сумне оленя, що розшукує маму, вбиту мисливцями. Журнал Time включив "Бембі" до переліку найбільш вражаючих фільмів жахів усіх часів.