 У Східній Європі кількість ВІЛ-інфікованих зросла на третину - ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2019

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У Східній Європі кількість ВІЛ-інфікованих зросла на третину - ООН

Кількість ВІЛ-інфікованих у Східній Європі, у тому числі в Україні, з 2010 року зросла майже на третину. Водночас у світі дедалі менше людей помирають від вірусу імунодефіциту, повідомляють в ООН.

У 2018 році у світі налічувалося майже 38 мільйонів людей, інфікованих ВІЛ

У 2018 році у світі налічувалося майже 38 мільйонів людей, інфікованих ВІЛ

Починаючи з 2010-го до 2018 року у Центральній Азії та Східній Європі, у тому числі в Україні, кількість ВІЛ-інфікованих зросла на 29 відсотків, йдеться в доповіді Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД (UNAIDS), оприлюдненій у вівторок, 16 липня. Згідно з доповіддю, у країнах цих регіонів, також в Україні, ВІЛ-інфекція діагностована в цілому приблизно у 1,7 мільйона ​​осіб, повідомляє агенція dpa.

Крім того, у Східній Європі з 2010 року кількість випадків смерті, обумовлених ВІЛ, зросла на п'ять відсотків, а на Близькому Сході і в Північній Африці - на дев'ять відсотків. При цьому в близькосхідних і північноафриканських країнах у 2018 році кількість людей, які живуть з ВІЛ, збільшилася на 10 відсотків.

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Співачка Кончита Вурст, що перемогла у 2014 році на "Євробачення", зізналася, що має ВІЛ-позитивний статус. До цього її спонукало те, що колишній друг погрожував оприлюднити інформацію про її діагноз. (16.04.2018)

Рівень захворювання на ВІЛ/СНІД в українських тюрмах щонайменше всемеро перевищує показники серед решти населення. Мінімізувати головне джерело поширення ВІЛ-інфекції можна. Чи готова Україна перейняти досвід Європи? (01.12.2018)

Кількість померлих від ВІЛ скоротилась на третину

Разом з тим у світі в цілому за останні дев'ять років кількість людей, які помирають від ВІЛ, скоротилася на третину. Якщо в 2010 році від ВІЛ померли близько 1,2 мільйона осіб, то в 2017 році кількість померлих становила 800 тисяч, а в 2018 році - 770 тисяч. 

Загалом, за даними ООН, станом на 2018 рік у світі налічувалося приблизно 37,9 мільйона ВІЛ-інфікованих, більшість з них (понад 20 мільйонів) живуть в країнах Південної та Східної Африки. При цьому антиретровірусну терапію наразі отримує рекордна кількість заражених - 23,3 мільйона осіб. Кількість нових випадків інфікування ВІЛ у порівнянні з 2017 роком лишилася незмінною і становить 1,7 мільйона людей. 

Водночас в ООН наголошують на бракові коштів для боротьби з ВІЛ-інфекцією. За їхніми даними, у 2018 році на боротьбу з ВІЛ було виділено 19 мільярдів доларів, що на мільярд менше, ніж роком раніше, і на сім мільярдів менше, ніж потрібно буде на 2020 рік. 

Дивитись відео 10:54

Боротьба зі СНІДом: понад 100 тисяч українців не знають про свій діагноз - Дмитро Шерембей (30.11.2018)

  • Кончита Вурст

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Кончита Вурст

    Співачка з Австрії Кончита Вурст, яка 2014 року сенсаційно перемогла на "Євробаченні", у квітні 2018 року заявила про свій ВІЛ-позитивний статус. Це сталось після того, як її колишній партнер пригрозив оприлюднити цю інформацію. Кончита заявила, що таким чином хоче надати іншим сміливості і зробити крок проти стигматизації людей, які мають позитивний ВІЛ-статус.

  • Фредді Мерк'юрі

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Фредді Мерк'юрі

    Однією з перших і найбільш знаменитих жертв ВІЛ-інфекції став британський співак перського походження, автор пісень, вокаліст рок-групи Queen Фредді Мерк'юрі. Він помер в 1991 році у віці 45 років у самому розквіті творчих сил. Всього лише за день до смерті він оголосив про те, що хворий на СНІД.

  • Рудольф Нурієв

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Рудольф Нурієв

    Відомий радянський і британський артист балету Рудольф Нурієв попросив у 1961 році під час гастролей трупи Ленінградського театру опери та балету в Парижі політичного притулку. На Заході він прожив трохи більше 30 років. Нурієв помер від СНІДу 6 січня 1993 у віці 54 років. Багато років танцюрист приховував і спростовував чутки про свою хворобу.

  • Андреас Люндстедт

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Андреас Люндстедт

    Шведський музикант відомий не тільки на своїй батьківщині, але і в Європі. Він заснував поп-групу Alcazar, довгий час був її головним солістом. У 2007 році він публічно визнав, що є ВІЛ-позитивним. Відкриту заяву Люндстедта зустріли з великим схваленням представники світу політики і шоу-бізнесу.

  • Енді Белл

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Енді Белл

    Іншим музикантом, який заявив про свій статус ВІЛ-інфікованого, став учасник групи Erasure Енді Белл. Англієць зробив свою публічну заяву в 2004 році, хоча діагноз був поставлений за 6 років до цього. Відомо, що музикант робить пожертви на освіту і дослідження в галузі ВІЛ-інфекції.

  • Мері Фішер

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Мері Фішер

    Американська фотографиня і письменниця Мері Фішер, яка відкрито заявила про свій позитивний ВІЛ-статус, з 2006 року є послом доброї волі Програми ООН з питань ВІЛ та СНІДу (ЮНЕЙДС). Вона очолює власний фонд, присвячений дослідженням і просвіті в цій галузі.

  • Ірвін Меджик Джонсон

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Ірвін "Меджик" Джонсон

    ВІЛ-інфікованих людей чимало і серед успішних спортсменів. Ірвін "Меджик" Джонсон - один з найвідоміших баскетболістів за всю історію американської ліги НБА. Своїм зізнанням він перевернув міфи й стереопити про те, що на ВІЛ можуть заразитися лише наркомани і гомосексуали. Колишній баскетболіст опікується просвітницькою і благодійною діяльністю для таких же ВІЛ-інфікованих людей, як і він.

  • Томмі Моррісон

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Томмі Моррісон

    Колишній боксер-важковаговик, що знявся у фільмі "Роккі 5" разом з Сільвестром Сталлоне, помер 1 вересня 2013 року в віці 44 років, імовірно, від СНІДу. Спортсмен заразився на ВІЛ майже 20 років до цього, але довгий час не хотів у це вірити, відмовляючись від терапії.

  • Грег Луганіс

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Грег Луганіс

    Американець Грег Луганіс - один з найкращих стрибунів у воду, чотириразовий переможець Олімпіади і п'ятиразовий чемпіон світу. Він дізнався про свій позитивний ВІЛ-статус 1988 року, але продовжив участь у великому спорті, вигравши ще дві олімпійські золоті медалі. Однак Луганіс знайшов в собі сили публічно зізнатися, що він ВІЛ-позитивний, лише в 1995 році, коли вийшла у світ його автобіографія.

  • Надя Бенайсса

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Надя Бенайсса

    Німецька співачка Надя Бенайсса здобула популярність через виступи в поп-групі No Angels. У 2010 році Надя залишила групу після того, як була засуджена до двох років умовно за те, що заразила сексуального партнера ВІЛ. Співачка виховує доньку, яка народилася в 1999 році. Під час вагітності у Наді був виявлений ВІЛ. Сьогодні вона живе звичайним життям і бере участь в проектах із боротьби зі СНІДом.

  • Чарлі Шин

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Чарлі Шин

    Американський актор Чарлі Шин відомий численними скандалами в особистому та публічному житті, зокрема й через зловживання наркотиками. 17 листопада 2015 року Чарлі Шин зізнався, що заражений ВІЛ. За його словами, діагноз йому поставили близько чотирьох років тому. Приводом для публічного зізнання став шантаж однієї з повій, яка зажадала за своє мовчання величезну суму грошей.

    Автор: Віктор Вайц, Данило Білик


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Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

Переможниця "Євробачення-2014" від Австрії Кончита Вурст - одна з багатьох зірок шоу-бізнесу, культури і спорту, які публічно заявили про свій позитивний ВІЛ-статус. Багато хто з них присвятив життя боротьбі з недугом. (16.04.2018)  

Аудіо й відео до теми

Боротьба зі СНІДом: понад 100 тисяч українців не знають про свій діагноз - Дмитро Шерембей (30.11.2018)  

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