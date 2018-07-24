У Східній Європі кількість ВІЛ-інфікованих зросла на третину - ООН

Починаючи з 2010-го до 2018 року у Центральній Азії та Східній Європі, у тому числі в Україні, кількість ВІЛ-інфікованих зросла на 29 відсотків, йдеться в доповіді Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД (UNAIDS), оприлюдненій у вівторок, 16 липня. Згідно з доповіддю, у країнах цих регіонів, також в Україні, ВІЛ-інфекція діагностована в цілому приблизно у 1,7 мільйона ​​осіб, повідомляє агенція dpa.

Крім того, у Східній Європі з 2010 року кількість випадків смерті, обумовлених ВІЛ, зросла на п'ять відсотків, а на Близькому Сході і в Північній Африці - на дев'ять відсотків. При цьому в близькосхідних і північноафриканських країнах у 2018 році кількість людей, які живуть з ВІЛ, збільшилася на 10 відсотків.

Кількість померлих від ВІЛ скоротилась на третину

Разом з тим у світі в цілому за останні дев'ять років кількість людей, які помирають від ВІЛ, скоротилася на третину. Якщо в 2010 році від ВІЛ померли близько 1,2 мільйона осіб, то в 2017 році кількість померлих становила 800 тисяч, а в 2018 році - 770 тисяч.

Загалом, за даними ООН, станом на 2018 рік у світі налічувалося приблизно 37,9 мільйона ВІЛ-інфікованих, більшість з них (понад 20 мільйонів) живуть в країнах Південної та Східної Африки. При цьому антиретровірусну терапію наразі отримує рекордна кількість заражених - 23,3 мільйона осіб. Кількість нових випадків інфікування ВІЛ у порівнянні з 2017 роком лишилася незмінною і становить 1,7 мільйона людей.

Водночас в ООН наголошують на бракові коштів для боротьби з ВІЛ-інфекцією. За їхніми даними, у 2018 році на боротьбу з ВІЛ було виділено 19 мільярдів доларів, що на мільярд менше, ніж роком раніше, і на сім мільярдів менше, ніж потрібно буде на 2020 рік.

Дивитись відео 10:54 Поділитись Боротьба зі СНІДом: понад 100 тисяч українців не знають про свій діагноз - Дмитро Шерембей (30.11.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/39EYG Боротьба зі СНІДом: понад 100 тисяч українців не знають про свій діагноз - Дмитро Шерембей (30.11.2018)