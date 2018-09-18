У Сумах сталася пожежа на газопроводі: імовірний винуватець загинув

У Сумах за інформацією поліції увечері п'ятниці, 21 вересня, сталася аварія на газорозподільній мережі високого тиску, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". У відділі комунікації сумської поліції повідомили, що неподалік епіцентру вогню знайдене тіло літнього чоловіка.

Одразу оглянути місце події поліцейським не вдалося. Коли на місце інциденту прибули слідчі та керівництво обласної та міської поліції, там уже працювали фахівці газової служби та пожежники, намагаючись ліквідувати пожежу, стовп вогню якої сягав 10 метрів.

Співробітники поліції повідомили, що загиблий 73-річний чоловік, тіло якого знайшли у будинку неподалік, у минулому працював газозварником. Коли пожежу на газопроводі загасили, поліцейські "виявили пошкодження засува газової труби, яку намагалися зрізати за допомогою відповідних інструментів", повідомив начальник Сумського відділу поліції Павло Карабута. Таким чином, у правоохоронців є підстави вважати, що саме загиблий пенсіонер скоїв втручання у роботу газопроводу, внаслідок чого дістав смертельних опіків, зазначив Карабута.

Подію кваліфікували за двома статтями: "умисне вбивство" та "пошкодження або руйнування магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів".