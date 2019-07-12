У Судані домовились про формування перехідного уряду

У Судані правляча Військова рада і альянс "За свободу і зміни" - коаліція в складі опозиції і протестних груп - у середу, 17 липня, підписали угоду про формування перехідного уряду. "Підписанням цього документа розпочата нова ера майбутнього Судану", - заявив представник Африканського союзу, який виступав посередником між силами протистояння, яке тривало кілька місяців, повідомляє агенція dpa.

Йдеться про формування спільного урядового органу на трирічний перехідний період. У ньому за принципом ротації керівництва будуть одночасно представлені як члени Військової ради, так і опозиційного альянсу. Передбачається, що орган складатимться з шести цивільних та п'яти військових представників. Перехідних урядом спочатку 21 місяць має керувати представник військових, а потім 18 місяців орган влади перебуватиме під керівництвом цивільного представника. Після перехідного періоду в країні повинні бути проведені вибори.

Як повідомлялось, 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду перебрала на себе Військова рада. Однак очільники акцій протесту, спрямованих проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. Відтоді в столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації з вимогою сформувати цивільний перехідний уряд.

15 травня військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду та формування спільного тимчасового уряду. Втім, згодом переговори зайшли в глухий кут та були перервані, оскільки військові та опозиціонери не могли визначити, хто саме - військовий чи цивільний - має очолити уряд. На початку червня військова рада розігнала наметовий табір опозиції в Хартумі, під час чого загинули 120 людей. Опозиція почала великомасштабну акцію громадянської непокори.