 У Судані домовились про формування перехідного уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Судані домовились про формування перехідного уряду

Протягом трьох років в уряді Судану будуть одночасно представлені як військові, так і представники опозиції. Керівництво урядом здійснюватиметься за принципом ротації.

Мирні переговори в Судані між правлячими силами та опозицією

Мирні переговори в Судані між правлячими силами та опозицією

У Судані правляча Військова рада і альянс "За свободу і зміни" - коаліція в складі опозиції і протестних груп - у середу, 17 липня, підписали угоду про формування перехідного уряду. "Підписанням цього документа розпочата нова ера майбутнього Судану", - заявив представник Африканського союзу, який виступав посередником між силами протистояння, яке тривало кілька місяців, повідомляє агенція dpa.

Йдеться про формування спільного урядового органу на трирічний перехідний період. У ньому за принципом ротації керівництва будуть одночасно представлені як члени Військової ради, так і опозиційного альянсу. Передбачається, що орган складатимться з шести цивільних та п'яти військових представників. Перехідних урядом спочатку 21 місяць має керувати представник військових, а потім 18 місяців орган влади перебуватиме під керівництвом цивільного представника. Після перехідного періоду в країні повинні бути проведені вибори.

DW.COM

Військові Судану знову жорстко придушили акції протесту з вимогою передачі влади цивільному уряду. За даними активістів опозиції, загинуло не менше 11 осіб. Натомість влада каже про сімох загиблих. (01.07.2019)

Суданські військові і альянс "За свободу і зміни" домовились про заснування верховної ради, місця в якій будуть виділяти за ротацією. Також буде створено технічний уряд. (05.07.2019)

Як повідомлялось, 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду перебрала на себе Військова рада. Однак очільники акцій протесту, спрямованих проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. Відтоді в столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації з вимогою сформувати цивільний перехідний уряд.

15 травня військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду та формування спільного тимчасового уряду. Втім, згодом переговори зайшли в глухий кут та були перервані, оскільки військові та опозиціонери не могли визначити, хто саме - військовий чи цивільний - має очолити уряд. На початку червня військова рада розігнала наметовий табір опозиції в Хартумі, під час чого загинули 120 людей. Опозиція почала великомасштабну акцію громадянської непокори.

Також за темою

Sudan | Militärregierung PK Putschversuch vereitelt

В армії Судану заявили про спробу військового перевороту 12.07.2019

У Військовій раді у Судані заявили, що зірвали спробу перевороту, арештовані 12 офіцерів і чотири солдати. Ймовірний організатор перевороту розшукується.

Sudan Khartum Massenproteste der Opposition

У Судані військові силою придушують мирні протести 30.06.2019

У столиці Судану Хартумі поліція та силовики розігнали учасників акції протесту проти нинішнього військового уряду, застосувавши сльозогінний газ. Мітингарі вимагають передачу влади цивільному уряду.

Sudan Khartum | Protest gegen Militärregierung | Einsatz von Tränengas

Під час придушення акцій протесту в Судані загинуло 11 осіб - активісти 01.07.2019

Військові Судану знову жорстко придушили акції протесту з вимогою передачі влади цивільному уряду. За даними активістів опозиції, загинуло не менше 11 осіб. Натомість влада каже про сімох загиблих.

Реклама

Докладно

Урсула фон дер Ляєн

Як вплине Урсула фон дер Ляєн на санкції ЄС щодо Москви?

Нова голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступає за діалог з Москвою, але "з позиції сили". Подробиці - у DW.  

Symbolbild Friseur (Imago/Panthermedia)

Як відкрити бізнес у Німеччині: досвід українців (відео)

Німеччина вважається однією з найсприятливіших країн у Європі для ведення бізнесу іноземцями. Як це зробити?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  