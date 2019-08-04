У Судані військові та опозиція урочисто підписали конституційну декларацію

У Судані представники Військової ради та опозиції в суботу, 17 серпня, на урочистій церемонії підписали конституційну декларацію, текст якої був попередньо узгоджений сторонами два тижні тому. На церемонії були присутні численні делегації високопосадовців з сусідніх країн, повідомляє агентство dpa. Одразу після церемонії у столиці Судану Хартумі та інших великих містах країни розпочалося святкування цієї події.

Підписана декларація регулює поділ влади в країні та відкриває шлях до формування цивільного уряду. Для цього має бути створена тимчасова Суверенна рада, що керуватиме країною у наступні три роки та три місяці.

Нагадаємо, 4 серпня правляча у Судані Військова рада та опозиційна коаліція попередньо підписали конституційну декларацію, яка уможливлює створення перехідного уряду. Свій підпис під документом поставили лідер протестувальників Ахмед Рабі та заступник очільника Військової ради генерал Мохамед Хамдан Дагло. Вони ж підписали документ і 17 серпня. При підписанні 4 серпня були присутні представники Африканського союзу та Ефіопії, які виступали посередниками на переговорах між сторонами.

Передбачається, що вже 18 серпня військові та опозиція оголосять склад тимчасової Суверенної ради, до якої увійдуть 11 осіб: по п'ятеро від обох сторін плюс ще одна погоджена сторонами цивільна особа. 20 серпня буде призначено прем'єр-міністра країни, а 28-го - сформовано склад уряду. Суверенна рада та кабінет міністрів мають провести перше засідання 1 вересня.

Як повідомлялося, 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду перебрала на себе Військова рада. Однак очільники акцій протесту, спрямованих проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. Відтоді в столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації з вимогою сформувати цивільний перехідний уряд.

15 травня військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду та формування спільного тимчасового уряду. Втім, згодом переговори зайшли в глухий кут та були перервані, оскільки військові та опозиціонери не могли визначити, хто саме - військовий чи цивільний - має очолити уряд. На початку червня Військова рада наказала розігнати наметовий табір опозиції в Хартумі, під час чого загинули понад 130 людей. Опозиція тоді почала масштабну акцію громадянської непокори. Нової домовленості про формування перехідного уряду було досягнуто 17 липня.