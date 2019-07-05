 У Судані військові та опозиція домовилися щодо роботи перехідного уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2019

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Новини

У Судані військові та опозиція домовилися щодо роботи перехідного уряду

Сторони домовилися стосовно "конституційної заяви", якою будуть визначені повноваження перехідного уряду, розміщення сил безпеки та амністія високопоставлених військових.

Посередник Мохаммед Ель Хасен (за трибуною) та учасники переговорів у Хартумі, 3 серпня 2019 року

Посередник Мохаммед Ель Хасен (за трибуною) та учасники переговорів у Хартумі, 3 серпня 2019 року

У Судані правляча Військова рада та коаліція у складі опозиції і груп протестуваьників домовилися щодо конституційних змін у країні. Про це в ніч на суботу, 3 серпня, повідомив представник Африканського союзу, який виступав посередником між сторонами, Мохаммед Ель Хасен. У погодженій "конституційній заяві" йдеться, зокрема, про уточнення повноважень та організації діяльності спільного перехідного уряду, розміщення сил безпеки та амністію для високопоставлених військових у зв'язку з насильством проти демонстрантів, повідомляє агенція новин AFP.  Окрім того, сторони мали знайти рішення щодо воєнізованих підрозділів RSF, на які покладають відповідальність за насильство проти демонстрантів. Ці підрозділи на даний час підзвітні командуванню збройних сил.

Переговори продовжать у суботу для уточнення технічних деталей щодо підписання угоди. Коли саме почне діяти угода і буде призначений тимчасовий уряд, поки невідомо.

DW.COM

Військові Судану знову жорстко придушили акції протесту з вимогою передачі влади цивільному уряду. За даними активістів опозиції, загинуло не менше 11 осіб. Натомість влада каже про сімох загиблих. (01.07.2019)

У Військовій раді у Судані заявили, що зірвали спробу перевороту, арештовані 12 офіцерів і чотири солдати. Ймовірний організатор перевороту розшукується. (12.07.2019)

Раніше сторони домовилися про формування спільного уряду на трирічний перехідний період. У ньому за принципом ротації керівництва будуть одночасно представлені як члени Військової ради, так і опозиційного альянсу. Передбачається, що орган складатиметься з шести цивільних та п'яти військових представників. Перехідним урядом спочатку 21 місяць має керувати представник військових, а потім 18 місяців орган влади перебуватиме під керівництвом цивільного представника. Після перехідного періоду в країні повинні бути проведені вибори.

Як повідомлялося, 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду перебрала на себе Військова рада. Однак очільники акцій протесту, спрямованих проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. Відтоді в столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації з вимогою сформувати цивільний перехідний уряд.

15 травня військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду та формування спільного тимчасового уряду. Втім, згодом переговори зайшли в глухий кут та були перервані, оскільки військові та опозиціонери не могли визначити, хто саме - військовий чи цивільний - має очолити уряд. На початку червня Військова рада наказала розігнати наметовий табір опозиції в Хартумі, під час чого загинули понад 130 людей. Опозиція тоді почала масштабну акцію громадянської непокори.

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