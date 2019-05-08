 У Судані військові та опозиція домовилися про тимчасовий уряд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Судані військові та опозиція домовилися про тимчасовий уряд

Військові та опозиція в Судані домовилися про трирічний перехідний період після повалення президента Омара аль-Башира. До складу тимчасового уряду увійдуть представники як військових, так і цивільної опозиції.

Протести в Судані

Протести в Судані

У Судані військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду після повалення авторитарного президента країни Омара аль-Башира та формування тимчасової урядової ради. Обидві сторони домовилися щодо трирічного терміну перехідного періоду, заявив представник військової ради в середу, 15 травня. Протягом 24 годин має бути сформовано нову урядову раду, до складу якої увійдуть представники як військових, так і цивільної опозиції.  

DW.COM

У новий урядовий комітет Судану мають увійти представники військових, що усунули від влади президента Омара аль-Башира, та цивільні. (28.04.2019)

Якщо військові Судану не передадуть владу цивільній адміністрації, Судан позбавлять членства в Африканському Союзі. (15.04.2019)

Нагадаємо, що 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду перебрала на себе військова рада. Однак очільники акцій протесту, що були спрямовані проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. У столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації, учасники яких вимагали сформувати цивільний перехідний уряд.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі оголосив Омара аль-Башира в розшук за підозрою в скоєнні військових злочинів і організації геноциду в суданській провінції Дарфур. За даними Організації Об'єднаних Націй, з початку конфлікту в Дарфурі в 2003 році загинули 300 тисяч людей. Військова рада заявили, що суд на аль-Баширом відбудеться на батьківщині, де проти нього вже було почато розслідування.

Також за темою

Sudan Khartum Demonstranten vor dem Militärhauptquartier

Опозиція у Судані закликає до поновлення протестів 08.05.2019

Лідери суданських протестувальників закликали до продовження акцій непокори через незадоволення діями військових.

Sudan Verteidigungsminister Videostill Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf

Голова військової ради Судану пішов у відставку 13.04.2019

Наступного дня після усунення військовими Судану багаторічного президента країни свій пост залишив і голова чинної військової ради.

Sudan Khartum Proteste am Militärhauptquartier

У Судані військові та опозиція домовилися про спільний уряд 28.04.2019

У новий урядовий комітет Судану мають увійти представники військових, що усунули від влади президента Омара аль-Башира, та цивільні.

Реклама

Докладно

Один з проектів відбудови Нотр-Даму

Будь ласка, не відтворюйте точну копію Нотр-Даму

Як відбудовувати кафедральний собор? Фелікс Штайнер виступає за сміливі рішення.  

Президент Трамп готовий до переговорів щодо мит на автомобілі, повідомили ЗМІ

Трамп планує відкласти підвищення мит на автомобілі - ЗМІ

Вашингтон збирається відкласти на півроку запровадження штрафних мит на автомобілі для торговельних переговорів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  