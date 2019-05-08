У Судані військові та опозиція домовилися про тимчасовий уряд

У Судані військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду після повалення авторитарного президента країни Омара аль-Башира та формування тимчасової урядової ради. Обидві сторони домовилися щодо трирічного терміну перехідного періоду, заявив представник військової ради в середу, 15 травня. Протягом 24 годин має бути сформовано нову урядову раду, до складу якої увійдуть представники як військових, так і цивільної опозиції.

Нагадаємо, що 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду перебрала на себе військова рада. Однак очільники акцій протесту, що були спрямовані проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. У столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації, учасники яких вимагали сформувати цивільний перехідний уряд.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі оголосив Омара аль-Башира в розшук за підозрою в скоєнні військових злочинів і організації геноциду в суданській провінції Дарфур. За даними Організації Об'єднаних Націй, з початку конфлікту в Дарфурі в 2003 році загинули 300 тисяч людей. Військова рада заявили, що суд на аль-Баширом відбудеться на батьківщині, де проти нього вже було почато розслідування.