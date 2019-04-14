 У Судані військові та опозиція домовилися про спільний уряд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2019

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Новини

У Судані військові та опозиція домовилися про спільний уряд

У новий урядовий комітет Судану мають увійти представники військових, що усунули від влади президента Омара аль-Башира, та цивільні.

Протести в Хартумі

Протести в Хартумі

У Судані військова влада та опозиція в суботу, 27 квітня, домовилися створити спільний урядовий комітет. За словами активістів, з 15 членів в комітеті буде восьмеро цивільних та семеро генералів, інформує агенція AFP. Подальші консультації відбудуться 28 квітня, після чого сторони оголосять деталі роботи нового уряду.

Сторони провели перші переговори щодо створення урядового комітету у той час, як опозиційні групи та протестувальники вимагають якнайшвидшої передачі влади цивільним. Раніше військова рада Судану, яка перебрала на себе владу у країні після усунення багаторічного президента Омара аль-Башира, заявила, що з часом передасть владу цивільному уряду. Перехідний період до нових виборів має тривати два роки, наголосили військові. Тим часом протести в країні тривають. 

Як повідомлялося, 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці. Про свою відставку оголосив також міністр оборони Судану.

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Міністр оборони Судану заявив, що військові перебирають на себе владу в країні, а президент, який керував країною 30 років, відсторонений і заарештований. (11.04.2019)

Силовики Судану, які усунули від влади багаторічного президента Омара аль-Башира, обіцяють, що в країні буде цивільний уряд. (12.04.2019)

Функції уряду перебрала на себе військова рада. Однак очільники акцій протесту, що були спрямовані проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. У столиці країни Хартумі пройшли багатотисячні демонстрації, учасники яких вимагали сформувати цивільний перехідний уряд. Під час останніх демонстрацій щонайменше 16 осіб загинули від куль поліцейських.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі оголосив Омара аль-Башира в розшук за підозрою в скоєнні військових злочинів і організації геноциду в суданській провінції Дарфур. За даними Організації Об'єднаних Націй, з початку конфлікту в Дарфурі в 2003 році загинули 300 тисяч людей. Військова рада заявили, що суд на аль-Баширом відбудеться на батьківщині, де проти нього вже було почато розслідування.

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