 У Судані військові силою придушують мирні протести | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2019

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Новини

У Судані військові силою придушують мирні протести

У столиці Судану Хартумі поліція та силовики розігнали учасників акції протесту проти нинішнього військового уряду, застосувавши сльозогінний газ. Мітингарі вимагають передачу влади цивільному уряду.

Акція протесту в Судані

Учасники акції протесту в Судані

У Судані знову сталися сутички між учасниками акції протесту проти влади військових та поліцією. Щоб розігнати учасників проведеної в неділю, 30 червня, маніфестації в столиці Судану Хартумі, поліція застосувала сльозогінний газ, повідомляє агенція новин AP.

Загалом на вулиці суданської столиці вийшли десятки тисяч мітингарів, вимагаючи формування цивільного уряду та передачі йому влади. Маніфестації відбулися в 30-у річницю путчу, який підтримали ісламісти. Тоді внаслідок перевороту було повалено демократично обраний уряд країни й до влади прийшов Омар аль-Башир, котрий аж до 12 квітня 2019 року перебував на посаді президента Судану.

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Військові та опозиція в Судані домовилися про трирічний перехідний період після повалення президента Омара аль-Башира. До складу тимчасового уряду увійдуть представники як військових, так і цивільної опозиції. (15.05.2019)

Кількість загиблих внаслідок спроби розгону протестувальників у центрі Хартума зросла до 60, повідомили у Спілці лікарів Судану. Військові спростовують застосування сили проти протестувальників. (05.06.2019)

Організатором акції протесту виступала громадська організація SPA. За даними радіокомпанії RFI, напередодні військові провели обшуки в центральному офісі SPA та перешкодили їй провести пресконференцію.

Під час нинішньої акції маніфестанти протестували проти проведеного 3 червня силового розгону акції опозиції. Тоді, за даними опозиційних сил, загинуло майже 120 осіб. Військові, хоч і взяли на себе відповідальність на розгін акції, але говорять про значно меншу кількість загиблих - 61.

Нагадаємо, що 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду перебрала на себе військова рада. Однак очільники акцій протесту, що були спрямовані проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. У столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації, учасники яких вимагали сформувати цивільний перехідний уряд.

15 травня військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду та формування спільного тимчасового уряду. Втім, згодом переговори зайшли в глухий кут та були перервані, оскільки військові та опозиціонери не могли визначити, хто саме - військовий чи цивільний - має очолити цей перехідний уряд.

Після подій 3 червня керівники армії заявили, що не будуть сідати за стіл переговорів з опозицією. Утім, згодом під тиском міжнародної спільноти військові визнали готовність до подальших перемовин, але опозиціонери виключили проведення переговорів, звинувативши військових у "вбивствах людей".

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