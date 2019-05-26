 У Страсбурзі вперше зібрався новообраний Європарламент | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2019

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Новини

У Страсбурзі вперше зібрався новообраний Європарламент

Депутати Європейського парламенту зібрались на установче засідання. У фракціях планують обговорити обрання голови Європарламенту.

Європарламент у Страсбурзі

Європарламент у Страсбурзі

У французькому Страсбурзі у вівторок, 2 липня, відкрилось установче засідання новообраного Європейського парламенту. Після короткої промови чинного спікера ЄП Антоніо Таяні фракції почнуть консультації щодо кандидатур на посаду голови Європарламенту. Його обрання заплановане на 3 липня і не залежатиме від результатів саміту ЄС щодо розподілу посад в інституціях ЄС.

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Як повідомлялось, напередодні лідери Євросоюзу не змогли домовитись про розподіл ключових посад у ЄС і перенесли саміт щодо цих питань на вівторок. За даними дипломатів, головою Єврокомісії може стати нідерландець Франс Тіммерманс з європейської партії соціалістів, Європейську Раду може очолити болгарка Крісталіна Георгієва з Європейської народної партії (ЄНП). Посаду Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики можуть отримати представники політсили "Оновити Європу" (раніше ліберали) - або нинішній керівник уряду Бельгії Шарль Мішель, або данська єврокомісарка Маргрете Вестагер. 

Нагадаємо, вибори до Європарламенту почалися 23 травня і тривали чотири дні. За результатами голосування найбільше місць у Європарламенті отримав Прогресивний альянс соціалістів та демократів - 182. На другій позиції альянс лібералів та демократів "Оновлена Європа" - 108. За ними йдуть Зелені - "Європейський вільний альянс" (75), правопопулістська фракція "Ідентичність і демократія" (73), "Європейські консерватори та реформісти" (62) та Європейські об’єднані ліві/Ліво-зелені Півночі (41).

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