 У столиці Індії на коронавірус перехворіла майже чверть населення - дослідження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2020

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Новини

У столиці Індії на коронавірус перехворіла майже чверть населення - дослідження

Тести на антитіла у жителів Нью-Делі свідчать, що практично чверть населення 20-мільйонного міста вже перехворіло на COVID-19.

Ринок у Нью-Делі

Ринок у Нью-Делі

Майже чверть населення столиці Індії Нью-Делі перехворіло на коронавірус SARS-Cov-2. Про це свідчать дані дослідження на антитіла до коронавірусу, яке було проведене серед жителів у Нью-Делі й результати якого були оприлюднені індійським урядом у вівторок, 21 липня.

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Так, в рамках цього дослідження індійським Національним центром контролю над захворюваннями було протестовано на антитіла до коронавірусу понад 21 тисячу жителів Нью-Делі. У результаті з'ясувалося, що у 23,5 відсотка протестованих людей були антитіла до COVID-19. Якщо перенести цю пропорцію на приблизно 20-мільйонне населення Нью-Делі, то можна припустити, що на коронавірус лише в індійській столиці фактично перехворіло близько 4,7 мільйона осіб, зауважує агенція новин dpa. Ця цифра є у десятки разів вищою за офіційно підтверджену кількість випадків коронавірусної хвороби у Нью-Делі - майже 124 тисячі.

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Як йдеться у повідомленні уряду Індії, така величезна різниця свідчить про те, що "велика кількість інфікованих осіб залишаються без симптомів". Окрім того, в уряді країни висловили переконання, що запроваджений для стримування поширення інфекції карантин показав свою ефективність.

Нью-Делі, разом із Мумбаї, є основними містами-епіцентрами спалаху захворювання в Індії, хоча в останні дні кількість інфікованих в обох містах зменшується. Станом на 21 липня Індія з більш ніж 1,155 мільйона офіційно зареєстрованими випадками захворювання на COVID-19 посідає третю сходинку в антирейтингу країн, де зафіксовано найбільше випадків коронавірусної інфекції, після США і Бразилії.

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