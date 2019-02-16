 У столиці Албанії демонстранти намагалися прорватися до парламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У столиці Албанії демонстранти намагалися прорватися до парламенту

У столиці Албанії Тирані учасники антиурядової демонстрації намагалися прорватися до парламенту. Поліція застосувала сльозогінний газ та водомети.

Антиурядова акція протесту в Тирані

Антиурядова акція протесту в Тирані

Поліція в суботу, 16 березня, застосувала сльозогінний газ та водомети проти протестувальників, які намагалися прорватися до парламенту в столиці Албанії Тирані. Сутички тривали понад годину, повідомляє агентство AFP.

Кілька тисяч протестувальників вимагали відставки прем'єр-міністра країни Еді Рами та дострокових виборів. Це вже була п'ята така акція протесту із середини лютого. Опозиція звинувачує уряд у корупції та фальсифікації результатів парламентських виборів, що відбулися в червні 2017 року.

DW.COM

Албанія не хоче створювати центр прийому мігрантів, які прямують до Євросоюзу. Країну не спокушає навіть можливість членства в ЄС в обмін на підтримку з розміщенням шукачів притулку. (27.06.2018)

Переговори щодо приєднання Македонії та Албанії до Євросоюзу можуть розпочатися в червні 2019 року за умови продовження цими країнами реформ, вирішила Рада ЄС. (26.06.2018)

Як заявив лідер опозиційної Демократичної партії Албанії Лулзім Баша, в країні не буде миру доти, доки Рама не дозволить проведення вільних та чесних виборів. "Албанію не дестабілізують протести за європейські цінності. Її дестабілізували злочини та потурання їм з боку уряду. Ми маємо з цим покінчити", - сказав він у відповідь на заклики ЄС та США уникнути насильства, цитує агентство Reuters.

Нагадаємо, що Європейський Союз готовий розпочати переговори із Македонією та Албанією щодо їхнього приєднання до блоку за певних умов. Таке рішення 26 червня 2018 року ухвалила Рада ЄС із загальних питань. В Албанії сподіваються, що переговори про вступ до ЄС почнуться вже цього року.

Дивитись відео 01:34

Стратегія розширення ЄС: про Україну не йдеться (06.02.2018)

Аудіо й відео до теми

Стратегія розширення ЄС: про Україну не йдеться (06.02.2018)  

Також за темою

Albanien Protesten der Opposition in Tirana

Антиурядові протести в Албанії: щонайменше шестеро потерпілих 16.02.2019

Протестувальники намагалися прорватися в адміністрацію прем'єра, якого вони обвинувачують у корупції та зв'язках з криміналом. Внаслідок сутичок ушкоджень зазнали щонайменше шестеро людей.

Symbolbild Albanien & EU

Албанія відмовилася створювати для ЄС центр прийому біженців 27.06.2018

Албанія не хоче створювати центр прийому мігрантів, які прямують до Євросоюзу. Країну не спокушає навіть можливість членства в ЄС в обмін на підтримку з розміщенням шукачів притулку.

Albanien Parlamentswahlen 2017

На виборах в Албанії перемагає правляча Соціалістична партія 26.06.2017

За попередніми даними виборчої комісії, албанські соціалісти здобудуть абсолютну більшість у парламенті. Друге місце посіла опозиційна Демократична партія, третє - "Соціалістичний рух за інтеграцію".

Реклама

Докладно

Вибори в Україні

Куди піде Україна з наступним президентом - три сценарії

Про варіанти розвитку ситуації в Україні після президентських виборів - журналіст Сергій Руденко спеціально для DW.  

Ukraine Währung Geld (romantiche/Fotolia)

Що відбувається з гривнею перед виборами? (відео)

Нацбанк запевняє, що "курс гривні визначається ринком" і ніхто його "спеціально не утримує". Чи справді це так?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  