У столиці Албанії демонстранти намагалися прорватися до парламенту

Поліція в суботу, 16 березня, застосувала сльозогінний газ та водомети проти протестувальників, які намагалися прорватися до парламенту в столиці Албанії Тирані. Сутички тривали понад годину, повідомляє агентство AFP.

Кілька тисяч протестувальників вимагали відставки прем'єр-міністра країни Еді Рами та дострокових виборів. Це вже була п'ята така акція протесту із середини лютого. Опозиція звинувачує уряд у корупції та фальсифікації результатів парламентських виборів, що відбулися в червні 2017 року.

Як заявив лідер опозиційної Демократичної партії Албанії Лулзім Баша, в країні не буде миру доти, доки Рама не дозволить проведення вільних та чесних виборів. "Албанію не дестабілізують протести за європейські цінності. Її дестабілізували злочини та потурання їм з боку уряду. Ми маємо з цим покінчити", - сказав він у відповідь на заклики ЄС та США уникнути насильства, цитує агентство Reuters.

Нагадаємо, що Європейський Союз готовий розпочати переговори із Македонією та Албанією щодо їхнього приєднання до блоку за певних умов. Таке рішення 26 червня 2018 року ухвалила Рада ЄС із загальних питань. В Албанії сподіваються, що переговори про вступ до ЄС почнуться вже цього року.