У Стокгольмі розпочався розгляд другого позову "Нафтогазу" проти "Газпрому"

Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма у понеділок, 28 січня, розпочав перше засідання за другим позовом Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" проти російського "Газпрому" щодо транзиту газу. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив виконавчий директор української компанії Юрій Вітренко.

"Нафтогаз" подав позов до Стокгольмського арбітражу 6 липня 2018 року з вимогою переглянути тариф на транзит за контрактом з російським "Газпромом". "Нафтогаз" вимагає перегляду тарифу з березня 2013 року і відшкодування від "Газпрому" вже близько 12,5 мільярда доларів.

У свою чергу "Газпром" подав позов про розірвання транзитного контракту з НАК, що завершується наприкінці нинішнього року. Арбітраж об'єднав позови в одну справу.

"Нафтогаз" також вимагає компенсувати збитки за невиконання "Газпромом" контракту на поставку газу (зі змінами, внесеними попереднім арбітражем). При цьому "Нафтогаз" готовий скоротити позовні вимоги до компанії "Газпром" до 2 мільярдів доларів у разі укладання довгострокового контракту з транзиту природного газу через територію України.

Перші судові розгляди між у Стокгольмському арбітражі завершилися у лютому 2018 року виграшем української компанії. Суд зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. Після перерахунку за результатами двох арбітражних спорів між компаніями, з урахуванням боргу української компанії перед російською, "Газпром" має сплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів.