 У Стокгольмі розпочався розгляд другого позову ″Нафтогазу″ проти ″Газпрому″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.01.2019

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Економіка

У Стокгольмі розпочався розгляд другого позову "Нафтогазу" проти "Газпрому"

Стокгольмський арбітраж розпочав засідання за другим позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому". "Нафтогаз" вимагає перегляду тарифу на транзит і відшкодування близько 12,5 мільярда доларів.

Нафтогаз готовий скоротити позовні вимоги в обмін на довгостроковий транзит газу

"Нафтогаз" готовий скоротити позовні вимоги в обмін на довгостроковий транзит газу

Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма у понеділок, 28 січня, розпочав перше засідання за другим позовом Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" проти російського "Газпрому" щодо транзиту газу. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив виконавчий директор української компанії Юрій Вітренко.

"Нафтогаз" подав позов до Стокгольмського арбітражу 6 липня 2018  року з вимогою переглянути тариф на транзит за контрактом з російським "Газпромом". "Нафтогаз" вимагає перегляду тарифу з березня 2013 року і відшкодування від "Газпрому" вже близько 12,5 мільярда доларів.

У свою чергу "Газпром" подав позов про розірвання транзитного контракту з НАК, що завершується наприкінці нинішнього року. Арбітраж об'єднав позови в одну справу.

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Виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко розповів про очікування України від зустрічі з представниками Єврокомісії та Росії щодо транзиту газу після завершення цього року. (21.01.2019)

"Нафтогаз" подав до Стокгольмського арбітражу позов з вимогою переглянути тариф на транзит газу за контрактом з "Газпромом". Українська компанія оцінила свої вимоги у майже 12 мільярдів доларів. (06.07.2018)

"Нафтогаз" також вимагає компенсувати збитки за невиконання "Газпромом" контракту на поставку газу (зі змінами, внесеними попереднім арбітражем). При цьому "Нафтогаз" готовий скоротити позовні вимоги до компанії "Газпром" до 2 мільярдів доларів у разі укладання довгострокового контракту з транзиту природного газу через територію України.

Перші судові розгляди між у Стокгольмському арбітражі завершилися у лютому 2018 року виграшем української компанії. Суд зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. Після перерахунку за результатами двох арбітражних спорів між компаніями, з урахуванням боргу української компанії перед російською, "Газпром" має сплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів.

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