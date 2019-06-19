У Станиці Луганській почалося відведення українських військ

У Станиці Луганській відбувся перший етап відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ, повідомили в штабі ООС.
Українські військові в середу, 26 червня, опівдні відійшли з однієї з позицій, котра знаходилась перед КПВВ "Станиця Луганська". Все відбувалось під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони, повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил.
За розведенням військ спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами, це перший етап відводу сторін від околиць Станиці Луганської. "Наразі не відомо, чи відвів своїх військових противник, за цим уже стежать представники наглядової місії ОБСЄ", - йдеться в повідомленні ООС.
Очікується, що невдовзі на лінію розмежування прибуде представник української тристоронньої контактної групи Леоніда Кучми, щоб продовжити роботу з розведення сторін на визначені мінськими домовленостями рубежі.
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