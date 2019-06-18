 У Стамбулі розпочалися повторні вибори мера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2019

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Новини

У Стамбулі розпочалися повторні вибори мера

У Стамбулі знову вибирають міського голову. У травні на виборах мера перемогу здобув опозиціонер Екрем Імамоглу, але виборча комісія анулювала результати голосування.

Вибори мера в Стамбулі

На одній із виборчих дільниць під час виборів мера в Стамбулі

Жителі найбільшого міста Туреччини - Стамбула - знову обирають свого міського голову. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 за місцевим часом у неділю, 23 червня, й працюватимуть до 17:00. Право голосу мають близько десяти мільйонів громадян, а загалом у місті працюватимуть близько 31 тисячі виборчих дільниць, передає агенція новин dpa.

За пост міського голови борються четверо кандидатів, однак найзапекліша боротьба точитиметься між представником опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) Екремом Імамоглу та кандидатом від Партії справедливості та розвитку (ПСР) Біналі Їлдиримом.

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Результати виборів мера Стамбула, на яких переміг кандидат від опозиції, скасували і призначили повторне голосування. (06.05.2019)

На проведених у травні цього року виборах мера Стамбула перемогу здобув 49-річний Імамоглу. Кількість виборців, котрі підтримали опозиціонера, майже на 15 тисяч голосів перевищила число тих, хто проголосував за Їлдирима. Однак правляча ПСР опротестувала результати, вказавши на численні порушення під час волевиявлення. Згодом виборча комісія анулювала результати голосування і призначила перевибори.

Одним із аргументів на користь скасування тодішніх результатів голосування називався той факт, що дехто з керівників виборчих дільниць не був держслужбовцем. Аргументація була настільки суперечливою, що навіть голова центральної виборчої комісії проголосував тоді проти скасування результатів виборів, нагадує інформагенція AFP.

Анулювання результатів виборів мера в травні викликало різку критику з боку країн ЄС. Показовим під час тодішнього голосування було й те, що державна інформаційна агенція Anadolu посеред ночі припинила оновлення результатів підрахунку голосів.

Щодо нинішніх виборів, то опозиційна НРП повідомила про мобілізацію близько 200 тисяч своїх прихильників, котрі будуть спостерігати за перебігом голосування. Рада Європи так само надіслала до Туреччини своїх спостерігачів. Попри те, що нинішні вибори міського голови відбуваються під час канікул, спостерігачі очікують на досить високу явку.

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