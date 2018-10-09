У Стамбулі почався триденний Синод Вселенського патріархату

Засідання Синоду Вселенського патріархату почалося у вівторок, 9 жовтня, в Стамбулі. Захід триватиме до 11 жовтня. Офіційну інформацію про порядок денний Синоду традиційно не оприлюднюють, зазначили у прес-службі Вселенського патріархату. Як повідомлялося раніше, однією з тем обговорення на Синоді може стати питання надання автокефалії українській церкві.

Нагадаємо, в рамках підготовки до надання автокефалії православній церкві в Україні Вселенський патріархат призначив своїми екзархами в Києві архієпископа Данила Памфілійського зі США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади. Вони прибули до України 7 вересня.

Як заявляв раніше предстоятель УПЦ КП Філарет, у разі рішення Вселенського патріархату про томос в Україні має бути скликаний Об'єднавчий Собор. "Якщо томос буде прийнятий 9-11 жовтня цього року, то в жовтні ми можемо скликати цей Собор. Якщо ж томос ухвалять пізніше, то, звичайно скличемо пізніше, але в цьому році ми сподіваємося, що все це звершиться", - казав Філарет в інтерв'ю "5 каналу".

19 квітня депутати Верховної Ради України підтримали звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію. Цю ідею вже довгий час підтримує керівництво Української православної церкви Київського Патріархату (УПЦ КП) й Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).