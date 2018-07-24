У Стамбулі знайшли мертвим засновника "Білих шоломів"

У Стамбулі знайшли мертвим британського засновника сирійської гуманітарної організації "Білі шоломи", а також засновника фонду, що займається підготовкою рятувальників для зон конфліктів і природних катастроф, Джеймса Ле Мезюр'є.

Як повідомило інформаційне агентство Reuters з посиланням на джерела в силових структурах, тіло Ле Мезюр'є знайшли у понеділок, 11 листопада. За попередніми даними, смерть настала внаслідок падіння з балкона. У керівництві "Білих шоломів" агентству dpa підтвердили факт загибелі Ле Мезюр'є, не надавши жодних подробиць щодо обставин його смерті, а також повідомили, що справою займається турецька поліція.

Колишній британський офіцер Ле Мезюр'є був засновником некомерційної організації Mayday Rescue, що займалася підготовкою членів групи "Білі шоломи". Ця організація, заснована у 2013 році, відома насамперед своєю гуманітарною діяльністю в Сирії в районах бомбардувань, здійснених силами сирійського президента Башара Асада та російських військ.

Саме Ле Мезюр'є вважають ключовим засновником "Білих шоломів". Натомість у МЗС Росії нещодавно назвали Ле Мезюр'є колишнім британським агентом, який мав зв'язки з терористичними угрупованнями.

Після бомбардувань у Сирії, особливо під час тривалих боїв у районі міста Алеппо, волонтери організації були першими рятувальниками для потерпілого цивільного населення. За даними США, упродовж останніх восьми років представники "Білих шоломів" врятували понад 115 тисяч людей. 2016 року організація отримала альтернативну "Нобелівську премію". Робота близько трьох тисяч добровольців фінансувалася також за допомогою пожертв. Уряд Німеччини упродовж тривалого часу підтримує "Білі шоломи", а уряд США кілька тижнів тому пообіцяв організації допомогу обсягом 4,5 мільйона доларів.



