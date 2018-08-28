 У Стамбулі відбулася зустріч патріарха Варфоломія з главою РПЦ Кирилом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2018

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Новини

У Стамбулі відбулася зустріч патріарха Варфоломія з главою РПЦ Кирилом

Патріарх Російської православної церкви Кирило відмовився розповісти деталі зустрічі. За даними ЗМІ, Вселенський патріарх Варфоломій повідомив Кирилу про впровадження рішення про автокефалію в Україні.

Вселенський патріарх Варфоломій

Вселенський патріарх Варфоломій

У Стамбулі у п'ятницю, 31 серпня, відбулася зустріч Вселенського патріарха Варфоломія з патріархом Російської православної церкви Кирилом. Глава РПЦ не захотів розкривати деталі переговорів. За словами Кирила, зустріч пройшла в хорошій атмосфері. На ній обговорювался, в тому числі, тема "продовження всеправославного діалогу".

"Ми обговорювали всі питання, які нас хвилюють, але, оскільки це була братська розмова, без узгодження з Його Святістю я не хотів би посвячувати вас у деталі", - сказав Кирило перед відльотом до Москви, передає агенція "Інтерфакс". Він уточнив, що на зустрічі не було "нічого такого, що би спричинило якийсь вибух у свідомості". 

За даними видання "Громадське", митрополит Гальський Еммануїл заявив, що Варфоломій повідомив Кирилу про впровадження рішення про автокефалію в Україні. "Головне питання, яке обговорювалося, - питання ситуації в Україні. Ви знаєте, що там розкол, що триває більше 25 років. Вселенський патріархат вирішив використовувати всі шляхи, щоб вирішити питання надання автокефалії Українській православній церкві. Рішення було ухвалено у квітні. І ми імплементуємо це рішення", - сказав він.

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Це підтвердив речник УПЦ КП архієпископ Євстратій (Зоря). На свої сторінці у Facebook він повідомив, що після зустрічі патріархів до журналістів вийшов митрополит Еммануїл. "Він зробив коротку заяву, сутність якої була у фразі: ми повідомили патріарху про рішення щодо подолання розділення в Україні та надання автокефалії, яке імплементується", - написав Євстратій.

Як повідомлялося раніше, 19 квітня депутати Верховної Ради України підтримали звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томоса про автокефалію православної церкви в Україні. Цю ідею вже довгий час підтримує керівництво Української православної церкви (Київського патріархату) й Української автокефальної православної церкви. Крім того, підписали звернення до патріарха Варфоломія і близько десяти єпископів Української православної церкви, підконтрольної Москві.

Синод Вселенського патріархату в Константинополі уже розпочав процедуру, необхідну для надання автокефалії для нової української церкви. Засідання Синоду, на якому розглядатимуть це питання, перенесено з вересня на жовтень.

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