 У справі про збитий під Луганськом Іл-76 виправдали генерала Назарова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2021

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Новини

У справі про збитий під Луганськом Іл-76 виправдали генерала Назарова

Верховний суд України виправдав ексначальника оперативного штабу АТО Віктора Назарова в справі про збитий у 2014 році під Луганськом літак Іл-76.

Літак Іл-76

Літак Іл-76

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду України виправдав колишнього начальника штабу - першого заступника керівника Антитерористичної операції, генерал-майора генштабу Збройних сил України Віктора Назарова, недбалість якого, за версією слідства, у 2014 році призвела до катастрофи літака Іл-76 і загибелі 49 українських військовослужбовців.

Як повідомила в п'ятницю, 21 травня, пресслужба Верховного суду, Кримінальний касаційний суд скасував винесені судові ухвали й закрив кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю в діянні Назарова складу кримінального злочину.

"Рішення суду касаційної інстанції мотивоване тим, що на підставі встановлених судами фактичних обставин справи їхній висновок про те, що Назаров В. М. мав можливість запобігти терористичному акту, в результаті якого був збитий літак Іл-76-МД та загинули 49 військовослужбовців Збройних сил України, є неправильним", - ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що в ніч на 14 червня 2014 року пострілом із зенітного ракетного комплексу було збито військово-транспортний літак Повітряних сил ЗСУ Іл-76 під час заходження на посадку на аеродром у Луганську. На борту Іл-76 перебували 40 українських військовослужбовців і дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули.

Верховна Рада утворила тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин знищення літака. Генерал-майору Генштабу ЗСУ Віктору Назарову було вручено підозру в службовій недбалості, що призвела до загибелі 49 військовослужбовців ЗСУ. У березні 2017 року Назарова було визнано винним і засуджено до семи років ув'язнення.

16 грудня 2020 року Дніпровський апеляційний суд залишив вирок Назарову без змін, проте його не взяли під варту, а виконання вироку було призупинено у зв'язку з поданням скарги до Верховного Суду. 11 січня 2021 року було оприлюднено спільну заяву, яку підписали експосли США, авторитетні американські генерали й експерти, які закликали українське керівництво переглянути рішення про покарання генерала Віктора Назарова.

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