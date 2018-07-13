У справі про вбивство Шеремета проведено понад 20 експертиз - ГПУ

Загалом понад 20 експертиз проведено за час досудового розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це в п'ятницю, 20 липня, повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко в соціальній мережі Facebook.

"На сьогоднішній день вже проведено понад 20 різних експертиз, деякі ще тривають. (…), опитано десятки людей, проведено моніторинг ефіру мобільного зв'язку, вивчено записи камер відеоспостереження і матеріалів, які з'являлися в медіа-просторі", - написав він на своїй Facebook-сторінці.

Чотири головні версії слідства

За даними Лисенка, на даний момент відпрацьовуються чотири основні версії мотивів злочину. Йдеться про професійну журналістську діяльність, особисті неприязні стосунки, дестабілізацію ситуації в Україні та помилку об'єктом (автомобіль, який підірвали виконавці замаху, належав власниці інтернет-видання "Українська правда" Олені Притулі -Ред.). Представник ГПУ також додав, що до проведення експертних досліджень залучено фахівців ФБР. Поки про підозри нікому не повідомлялося.

Слідство встановило "людину, яку можна ідентифікувати"

Водночас перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін повідомив цього ж дня, що слідство встановило людину, що може бути причетною до вбивства Шеремета. "Сьогодні можу сказати, що встановлено особу, тобто не особу встановлено, а людину, яку можна ідентифікувати", - сказав він на брифінгу в Одесі, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Аброськін також розповів, що оперативники опрацювали понад 3000 терабайт відеоматеріалів, вилучених під час слідчо-оперативних заходів. "Надалі ця робота надасть нам можливість встановити особу людини, яка була на відео безпосередньо під час мінування", - зазначив він.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року.

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