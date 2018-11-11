У справі Гандзюк заарештували екс-помічника народного депутата

Херсонський суд обрав колишньому помічнику народного депутата фракції партії "Блок Петра Порошенка" Миколи Паламарчука Ігорю Павловському, якого підозрюють у причетності до вбивства активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це в понеділок, 12 листопада, повідомила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

"Суд заарештував Павловського у справі Гандзюк. СБУ затримала його в суботу, висунула підозру як співучаснику", - заявила вона. У свою чергу, прес-секретарка генпрокурора України Лариса Сарган уточнила, що Павловському обрано запобіжний захід у вигляді арешту без можливості внесення застави.

Як повідомлялося, Катерина Гандзюк померла 4 листопада в лікарні у Києві після того, як її ще наприкінці липня облили великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти, внаслідок чого жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків поверхні тіла. 4 листопада слідчі змінили кваліфікацію нападу на Гандзюк на закінчене умисне вбивство. Розслідування ведеться за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство, скоєне групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю та на замовлення. В Євросоюзі та Україні закликають притягнути до відповідальності винних у смерті Гандзюк.