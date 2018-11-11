 У справі Гандзюк заарештували екс-помічника народного депутата | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2018

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Новини

У справі Гандзюк заарештували екс-помічника народного депутата

У Херсоні взяли під варту екс-помічника народного депутата Миколи Паламарчука Ігоря Павловського, якого підозрюють у причетності до вбивства активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Катерина Гандзюк

В Україні триває розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк

Херсонський суд обрав колишньому помічнику народного депутата фракції партії "Блок Петра Порошенка" Миколи Паламарчука Ігорю Павловському, якого підозрюють у причетності до вбивства активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це в понеділок, 12 листопада, повідомила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

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У справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк є троє головних підозрюваних у його замовленні, повідомив генпрокурор Юрій Луценко. Імена він не назвав і висловив сподівання на швидкий прогрес у розслідуванні. (09.11.2018)

Тимчасова слідча комісія з розслідування нападу на Гандзюк та нападів на інших активістів збереться 15 листопада. Активісти вимагали виключення Антона Геращенка з ТСК. (08.11.2018)

"Суд заарештував Павловського у справі Гандзюк. СБУ затримала його в суботу, висунула підозру як співучаснику", - заявила вона. У свою чергу, прес-секретарка генпрокурора України Лариса Сарган уточнила, що Павловському обрано запобіжний захід у вигляді арешту без можливості внесення застави.

Як повідомлялося, Катерина Гандзюк померла 4 листопада в лікарні у Києві після того, як її ще наприкінці липня облили великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти, внаслідок чого жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків поверхні тіла. 4 листопада слідчі змінили кваліфікацію нападу на Гандзюк на закінчене умисне вбивство. Розслідування ведеться за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство, скоєне групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю та на замовлення. В Євросоюзі та Україні закликають притягнути до відповідальності винних у смерті Гандзюк.

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