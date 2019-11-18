 У справах Майдану визнали винними 59 осіб - ГПУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2019

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Новини

У справах Майдану визнали винними 59 осіб - ГПУ

Генеральна прокуратура України повідомила, що в справах Євромайдану визнано винними 59 осіб. Скеровано до суду 195 обвинувальних актів стосовно 298 осіб.

Вшанування пам'яті Небесної сотні на Майдані Незалежності в Києві

Вшанування пам'яті Небесної сотні на Майдані Незалежності в Києві

59 осіб визнано винними у справах Євромайдану. Про це п'ятницю, 30 листопада, повідомило інтернет-видання "Радіо Свобода" з посиланням на Генеральну прокуратуру України.

"Загалом правоохоронними органами України у провадженнях цієї категорії повідомлено про підозру 445 особам, з них: 48 високопосадовцям, 228 правоохоронцям, зокрема 27 слідчим, 20 прокурорам та 23 суддям. Скеровано до суду 195 обвинувальних актів стосовно 298 осіб. У вчиненні злочинів судами визнано винними 59 осіб, щодо 46 з них ухвалено обвинувальні акти", - йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит "Радіо Свобода".

У Генпрокуратурі також зазначили, що за перші дев'ять місяців 2019 року управління спеціальних розслідувань повідомило про підозру 14 людям, зокрема чиновникам, керівникам правоохоронних органів. Щодо 11 осіб досудове слідство закінчено, і обвинувальні акти направлено до суду. Так, за ці місяці судді оголосили один обвинувальний вирок.

Загалом Управління спецрозслідувань дослідило понад 4100 епізодів скоєння кримінальних злочинів, в яких підозру повідомили 288 людям. Зазначається, що направили до суду 81 обвинувальний акт стосовно 162 осіб. За результатами судового розгляду суд визнав винними 20 осіб, щодо 19 з них виніс обвинувальні вироки. Крім того, у відомстві підрахували, що під час подій Майдану постраждали 2442 людини. З них - 1721 цивільна особа та 721 правоохоронець.

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Адвокатка родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування до відновлення слідства у справах Майдану. (22.11.2019)

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів, що справи Майдану розподілять між правоохоронними органами. А саме - між Національною поліцією, Національним антикорупційним бюро та Службою безпеки України. (23.11.2019)

Нагадаємо, що адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська 21 листопада оголосила голодування до відновлення слідства у справах Майдану. Раніше вона повідомила, що слідство у справах Майдану зупиниться з 20 листопада на невизначений час, тому що Верховна Рада "не встигла" проголосувати необхідні поправки до закону про Державне бюро розслідувань України (ДБР) і повернутися до цього питання зможе тільки 3 грудня.

А 22 листопада директор ДБР Роман Труба розповів, що 114 кримінальних проваджень стосовно Майдану будуть розподілені між Державним бюро розслідувань, Національною поліцією, Національним антикорупційним бюро та Службою безпеки України.

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