 У СОТ засудили американські мита проти Китаю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У СОТ засудили американські мита проти Китаю

СОТ визнала мита, які США запровадили 2018 року проти Китаю, такими, що не відповідають правилам міжнародної торгівлі.

У СОТ засудили американські мита проти Китаю

Світова організація торгівлі (СОТ) у вівторок, 15 вересня, оголосила свій вердикт у суперечці між КНР та США. СОТ дійшла висновку, що мита на суму в 250 мільярдів доларів, запроваджені США в 2018 році стосовно товарів з Китаю, не відповідають правилам міжнародної торгівлі.

Тепер США повинні "привести свої дії у відповідність із своїми зобов'язаннями", вважають у СОТ. У Вашингтоні, однак, піддали це рішення організації критиці та заявили, що СОТ не здатна притягнути КНР до  відповідальності за її торговельну політику.

Читайте також: США, Китай і Німеччина виграють від членства у СОТ найбільше - дослідження

"Сполученим Штатам треба дозволити захищати себе від несправедливих торговельних практик, і адміністрація Трампа не дозволить Китаю використовувати СОТ, щоби зловживати в своїх інтересах американськими працівниками, бізнесменами, фермерами та власниками тваринницьких господарств", - заявив торговельний представник США Роберт Лайтхайзер.

Нагадаємо, що накладені США у 2018 році мита на китайські товари стали першим етапом у торговельній війні між двома країнами. Втім, у середині січня 2020 року США та КНР підписали угоду про першу фазу торговельної оборудки. Згідно з нею, Китай зобов'язався збільшити закупівлю американських товарів приблизно на 200 мільярдів доларів порівняно з рівнем 2017 року.

Дивитись відео 02:03

Що таке протекціонізм і чим він небезпечний? (23.01.2017)

Також за темою

Boxhandschuh auf Dollarnoten und chinesischen Renminbi

Торговельна війна США і Китаю: Пекін анонсував поетапне зниження мит 07.11.2019

Китай і США домовились про поетапне зниження митних зборів, повідомляють у міністерстві комерції КНР.

TikTok

TikTok планує відкрити свій третій дата-центр в Ірландії 06.08.2020

Проєкт коштуватиме компанії 420 мільйонів доларів. Роботи планується завершити до початку 2020 року.

Japan Osaka | G20 Gipfel | Donald Trump und Xi Jinping

США та Китай погодили відновлення торговельних переговорів 29.06.2019

Після тарифної війни між країнами лідери Сполучених Штатів та Китаю хочуть відновити переговори про торгівлю.

Реклама

Докладно

Засідання Європарламенту

Дебати ЄП про нелегітимного Лукашенка і отруєння Навального

Кого євродепутати вважають "легітимним" у Білорусі та чи бачать зв'язок між Навальним і "Північним потоком-2".  

Озброєння від Haenel - нового постачальника Бундесверу

Бундесвер уперше за 60 років змінив постачальника гвинтівок

Уперше за 60 років Бундесвер обрав собі нового постачальника штурмових гвинтівок.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  