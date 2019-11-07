У СОТ засудили американські мита проти Китаю

Світова організація торгівлі (СОТ) у вівторок, 15 вересня, оголосила свій вердикт у суперечці між КНР та США. СОТ дійшла висновку, що мита на суму в 250 мільярдів доларів, запроваджені США в 2018 році стосовно товарів з Китаю, не відповідають правилам міжнародної торгівлі.

Тепер США повинні "привести свої дії у відповідність із своїми зобов'язаннями", вважають у СОТ. У Вашингтоні, однак, піддали це рішення організації критиці та заявили, що СОТ не здатна притягнути КНР до відповідальності за її торговельну політику.

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"Сполученим Штатам треба дозволити захищати себе від несправедливих торговельних практик, і адміністрація Трампа не дозволить Китаю використовувати СОТ, щоби зловживати в своїх інтересах американськими працівниками, бізнесменами, фермерами та власниками тваринницьких господарств", - заявив торговельний представник США Роберт Лайтхайзер.

Нагадаємо, що накладені США у 2018 році мита на китайські товари стали першим етапом у торговельній війні між двома країнами. Втім, у середині січня 2020 року США та КНР підписали угоду про першу фазу торговельної оборудки. Згідно з нею, Китай зобов'язався збільшити закупівлю американських товарів приблизно на 200 мільярдів доларів порівняно з рівнем 2017 року.