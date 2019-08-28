У "Слузі народу" хочуть провести "Трускавець-2"

Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у п'ятницю, 22 листопада, розповів, що політсила планує провести ще один навчальний курс для народних депутатів. Їх, зокрема, планують навчати цифровій грамотності.

"У нас вже є кілька партнерів, які готові, коли трошки стихне цей наш весь процес. У нас є ідея зробити "Трускавець-2" десь між сесіями, можливо, в кінці січня. І ми обов'язково туди включимо цей пункт (цифрової грамотності. - Ред.) і пункт про декларування", - зазначив Корнієнко в інтерв'ю "Радіо НВ".

Народних депутатів від "Слуги народу", зокрема, хочуть навчити, як захистити себе від спілкування з пранкерами.

Нагадаємо, нещодавно розгорівся новий скандал навколо заступниці міністра інфраструктури Олександри Клітіної.

19 листопада депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Антон Поляков у своєму Telegram-каналі опублікував аудіозапис переговорів імовірно депутатів від фракції "Слуга народу" з начальником поліції в Кривому Розі Сергієм Лукашовим, де співрозмовники обговорюють обставини призначення заступником міністра Клітіної на посаду. Під час розмови пролунала думка, що Клітіна отримала посаду заступниці міністра завдяки відносинам інтимного характеру.

Після оприлюднення аудіозапису Поляковим пранкер "Джокер" на своєму Telegram-каналі опублікував листування з Клітіною, де заступниця міністра спростувала ці звинувачення, а також звинуватила Криклія в тому, що міністр і державний секретар міністерства інфраструктури Андрій Галущак проводять сумнівні дії під час тендерів акціонерного товариства "Укрзалізниця".