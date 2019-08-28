 У ″Слузі народу″ хочуть провести ″Трускавець-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У "Слузі народу" хочуть провести "Трускавець-2"

Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що політсила планує провести ще один навчальний курс - "Трускавець-2". Народних депутатів планують навчати цифровій грамотності.

Лідер партії Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що планується Трускавець-2

Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що планується "Трускавець-2"

Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у п'ятницю, 22 листопада, розповів, що політсила планує провести ще один навчальний курс для народних депутатів. Їх, зокрема, планують навчати цифровій грамотності.

"У нас вже є кілька партнерів, які готові, коли трошки стихне цей наш весь процес. У нас є ідея зробити "Трускавець-2" десь між сесіями, можливо, в кінці січня. І ми обов'язково туди включимо цей пункт (цифрової грамотності. - Ред.) і пункт про декларування", - зазначив Корнієнко в інтерв'ю "Радіо НВ".

DW.COM

Протягом тижня професори Київської школи економіки та фахівці читатимуть лекції народним депутатам СН, жоден з яких ніколи не був парламентарієм. Їх навчать ухвалювати державні рішення та створювати законопроєкти. (26.07.2019)

Через відмову Олександри Клітіної добровільно скласти повноваження заступниці міністра інфраструктури, подання про її відставку внесуть на розгляд Кабміну, повідомив Владислав Криклій. (22.11.2019)

Народних депутатів від "Слуги народу", зокрема, хочуть навчити, як захистити себе від спілкування з пранкерами.

Нагадаємо, нещодавно розгорівся новий скандал навколо заступниці міністра інфраструктури Олександри Клітіної.

19 листопада депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Антон Поляков у своєму Telegram-каналі опублікував аудіозапис переговорів імовірно депутатів від фракції "Слуга народу" з начальником поліції в Кривому Розі Сергієм Лукашовим, де співрозмовники обговорюють обставини призначення заступником міністра Клітіної на посаду. Під час розмови пролунала думка, що Клітіна отримала посаду заступниці міністра завдяки відносинам інтимного характеру.

Після оприлюднення аудіозапису Поляковим пранкер "Джокер" на своєму Telegram-каналі опублікував листування з Клітіною, де заступниця міністра спростувала ці звинувачення, а також звинуватила Криклія в тому, що міністр і державний секретар міністерства інфраструктури Андрій Галущак проводять сумнівні дії під час тендерів акціонерного товариства "Укрзалізниця". 

Дивитись відео 02:00

ЗеРада: 7 фактів про новий парламент (28.08.2019)

Аудіо й відео до теми

ЗеРада: 7 фактів про новий парламент (28.08.2019)  

Також за темою

Ukrainisches Parlament

Фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу Анну Скороход й Антона Полякова 15.11.2019

Нардепів Анну Скороход та Антона Полякова виключили з парламентської фракції "Слуга народу". Їх можуть замінити позафракційними депутатами.

Ukraine Dmytro Razumkov Vorsitzender Partei Diener des Volkes

Дмитро Разумков підтвердив намір піти з посади голови партії "Слуга народу" 01.10.2019

Неможливо поєднувати посаду спікера українського парламенту з постом голови політичної партії, вважає голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Ukraine Parteitag der Partei Diener des Volkes

Коментар: "Слуга народу" - реальний політичний хід Зеленського 10.06.2019

"Слуга народу" може незабаром стати правлячою в Україні партією. Президент Зеленський веде її на парламентські вибори, не маючи чітких уявлень, вважає Сергій Руденко.

Реклама

Докладно

Тамара Бедренко пережила голод у селі Кожанка на Київщині

Спогади про Голодомор: "Ми пішли з братиком по колосочки"

Тамара Бедренко дитиною пережила Голодомор на Київщині. В інтерв'ю DW вона розповіла про те, що бачила на власні очі.  

ГТС України

НКРЕКП попередньо сертифікувала оператора ГТС України

Остаточна сертифікація очікується в другій половині грудня.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  