У "Слузі народу" заявили про можливі зміни до "формули Штайнмаєра"

Деякі пункти "формули Штайнмаєра", які лежать в основі чинного закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО", можуть бути трансформовані, заявив заступник керівника парламентської фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна", частина якого була опублікована у п'ятницю, 27 грудня.

"Ми хочемо цей закон перезапустити, адже після останньої зустрічі в Парижі стало зрозуміло, що ми зможемо "зрушити" позицію Російської Федерації", - сказав заступник керівника фракції "Слуга народу".

За його словами, "З'явилося нове вікно можливостей...У деталі цього процесу посвячені дипломати, але за тією інформацією, яка проскакує, з'являється сподівання, що "формула Штайнмаєра", яка лежить в основі чинного закону, зможе трохи трансформуватися", - заявив Ткаченко.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на три роки. Згодом ВР неодноразово подовжувала на рік термін дії цього закону. На засіданні 12 грудня Верховна Рада продовжила дію закону до 31 грудня 2020 року включно: голосами 320 депутатів було підтримано законопроєкт №2569, який не передбачає імплементації "формули Штайнмаєра".

Нагадаємо, під час переговорів у "нормандському форматі" у Парижі 9 грудня лідери України, Росії, Німеччини та Франції домовилися про повне припинення вогню на Донбасі до кінця 2019 року, а також про обмін утримуваними у форматі "всіх на всіх", починаючи зі "всіх встановлених на всіх встановлених", також до кінця поточного року.

Серед інших погоджених заходів - розведення сил на трьох додаткових ділянках до кінця березня 2020 року, відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, а також підтримка заходів із розмінування. У комюніке також наголошується, що моніторингова місія ОБСЄ повинна мати можливість працювати на всій території України для повної імплементації свого мандату.

Лідери країн "нормандської четвірки" погодилися провести ще одну зустріч через чотири місяці, щоб обговорити політичні та безпекові умови, зокрема, для організації місцевих виборів у ОРДЛО.

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