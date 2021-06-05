 У ″Слузі народу″ анонсували ще щонайменше сім законопроєктів щодо олігархів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2021

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Новини

У "Слузі народу" анонсували ще щонайменше сім законопроєктів щодо олігархів

Ці сім законопроєктів будуть додатковими до президентського законопроєкту щодо олігархів. Вони стосуватимуться антимонопольного законодавства і закону про політичні партії, заявили у "Слузі народу".

Верховна Рада України

У "Слузі народу" анонсували сім законопроєктів щодо олігархів

Заступниця голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук заявила, що крім президентського законопроєкту про деолігархізацію, зареєстрованого у парламенті, буде запропоновано щонайменше 7 додаткових законопроєктів щодо цього. Про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу" у неділю, 6 червня. Кравчук відзначила, що в Україні недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів. З цієї причини, за її словами, й необхідно ухвалити законопроєкт про деолігархізацію. Крім нього, депутатка анонсувала наступні законопроєкти. 

"Це антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії, вочевидь, буде пакет законів великий. Є рішення, що готуються у процесі. Це нормально", - зазначила Кравчук.

Як повідомлялося, нещодавно президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про олігархів, яким пропонується визначити олігархами осіб, які відповідають наступним критеріям: є учасниками політичного життя, мають значний вплив на ЗМІ, мають монополію на національному ринку і володіють активами, що перевищують 1 мільйон прожиткових мінімумів. Також пропонується створити реєстр олігархів. Підставою для внесення олігархів до реєстру має стати рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Вона також формуватиме і вестиме реєстр та забезпечуватиме доступ до нього. Водночас внесеним до реєстру особам буде заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій, бути покупцем у процесі приватизації об'єктів великої приватизації. 

Володимир Зеленський попередив, що може винести питання про статус олігархів на референдум.

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