У Словенії політична криза через скандал про закупівлю масок і апаратів ШВЛ

Уряд Словенії потрапив у політичну кризу через розслідування фактів корупції під час закупівель захисних засобів для боротьби з епідемією COVID-19 у країні. У вівторок, 30 червня, міністр економічного розвитку і технологій Здравко Почівалшек був на деякий час затриманий за підозрою у тому, що він надавав протекцію низці фірм з виробництва захисних засобів і апаратів для штучної вентиляції легенів, незважаючи на те, що вони виготовляли продукцію низької якості.

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Розслідуванням закупівель займається окремий підрозділ поліції. Міністр внутрішніх справ Алеш Хойс заявив, що дізнався про розслідування лише 30 червня, назвав їх "політично мотивованими" і оголосив про свою відставку.

Антиурядові протести у Словенії

У травні і червні в Любляні неодноразово проходили протестні акції з вимогою відставки уряду, які збирали тисячі учасників.

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Перші травневі акції, що проводилися під гаслом "З балконів - на велосипеди", були організовані об'єднанням "Анархістська ініціатива Любляни" за підтримки низки словенських неурядових організацій. Учасники акції протестували на велосипедах.

Після послаблення карантинних обмежень протести продовжилися в пішій формі.