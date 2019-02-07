У скандалі навколо міноборони ФРН з'явилися нові подробиці - ЗМІ

За кілька днів до першого засідання слідчого комітету Бундестагу щодо випадків можливого нецільового використання коштів у міноборони ФРН виплили нові докази проти консалтингової компанії Accenture.
У справі навколо сумнівної співпраці міністерства оборони Німеччини з приватними консалтинговими компаніями виплили нові подробиці. Про це пише німецьке тижневе видання Bild am Sonntag у випуску за неділю, 10 лютого.
За даними журналістів, що посилаються на власні джерела, з'явилися нові подробиці в справі протиправних дій консалтингової компанії Accenture. Нові докази шахрайства виплили за кілька днів до запланованого першого засідання слідчого комітету Бундестагу, який має розслідувати випадки нецільового використання коштів у міноборони ФРН.
Якщо раніше компанію Accenture, котра надає консультаційні послуги в галузі ІТ-стратегій, звинувачували в кумівстві, то тепер до цих звинувачень додалися ще й закиди в махінаціях, пишуть журналісти тижневика. Один з менеджерів компанії виставляв відомству рахунок двічі за одну й ту саму надану послугу, через що міноборони у 2017-му переплатило компанії Accenture щонайменше 25 тисяч євро.
Факт виявлення цієї оборудки підтвердив і речник міністерства оборони ФРН. За його словами, на це звернули увагу під час проведення внутрішньої перевірки. Наразі проводяться подальші перевірки.
Слідчий комітет Бундестагу має розібратися з фактами можливого порушення законодавства під час надання послуг консалтингових фірм для міноборони. Раніше повідомлялося про багатомільйонні суми, котрі відомство в обхід наявних приписів та процедур сплачувало приватним консультантам. Цей скандал кинув тінь і на міністерку оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).
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